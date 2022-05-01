Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.
2 квітня планується зустрічати евакуйованих у Запоріжжі.
“Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу”, – зазначив президент.
Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022
Своєю чергою, Міжнародний комітет Червоного Хреста співпрацює з Організацією Об’єднаних Націй у триваючій операції з вивезення людей з Маріуполя та обложеного металургійного заводу “Азовсталь”, повідомляє CNN.
“МКЧХ підтверджує, що операція з безпечного проходу триває в координації з ООН та сторонами конфлікту. Колона для евакуації цивільного населення стартувала 29 квітня, пройшла близько 230 кілометрів і в суботу вранці за місцевим часом досягла заводу в Маріуполі. МКЧХ наполягає на тому, що ніякі деталі не можна розголошувати, поки ситуація не дозволить, оскільки це може серйозно поставити під загрозу безпеку цивільного населення та конвою. Відповідні місцеві органи влади спілкуються з цивільними щодо практичних деталей”, – заявили у МКЧХ.
- Нагадаємо, український бізнесмен Михайло Пуришев збирає евакуаційну колону до Маріуполя завтра, 2 травня. Він буде виїжджати з Запоріжжя для того, аби організувати волонтерську допомогу жителям блокадного міста.
- 30 квітня, на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку захисників Маріуполя.
- Також окупанти завдали близько 50 авіаударів по Маріуполю. Окупаційні війська проти захисників “Азову” та мирних жителів застосували велику кількість фосфорних бомб.
- Дівчата, яким вдалось виїхати з заблокованого Маріуполя, поділились пережитим з перших днів вторгнення. Їхні рідні та ще дуже багато сімей із дітьми перебувають у місті. Вони закликали допомогти визволити людей із заблокованого міста.