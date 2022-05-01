1 квітня розпочалася евакуація цивільних із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

2 квітня планується зустрічати евакуйованих у Запоріжжі.

“Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу”, – зазначив президент.

Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Своєю чергою, Міжнародний комітет Червоного Хреста співпрацює з Організацією Об’єднаних Націй у триваючій операції з вивезення людей з Маріуполя та обложеного металургійного заводу “Азовсталь”, повідомляє CNN.