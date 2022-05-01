Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

2 квітня планується зустрічати евакуйованих у Запоріжжі.

“Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу”, – зазначив президент.

Своєю чергою, Міжнародний комітет Червоного Хреста співпрацює з Організацією Об’єднаних Націй у триваючій операції з вивезення людей з Маріуполя та обложеного металургійного заводу “Азовсталь”, повідомляє CNN.

“МКЧХ підтверджує, що операція з безпечного проходу триває в координації з ООН та сторонами конфлікту. Колона для евакуації цивільного населення стартувала 29 квітня, пройшла близько 230 кілометрів і в суботу вранці за місцевим часом досягла заводу в Маріуполі. МКЧХ наполягає на тому, що ніякі деталі не можна розголошувати, поки ситуація не дозволить, оскільки це може серйозно поставити під загрозу безпеку цивільного населення та конвою. Відповідні місцеві органи влади спілкуються з цивільними щодо практичних деталей”, – заявили у МКЧХ.