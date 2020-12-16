Про це після сьогоднішнього засідання ТКГ повідомив член української делегації Сергій Гармаш.

За словами Гармаша, представники окупаційної “влади” блокують процес обміну, вимагаючи “процесуального очищення” для 9 осіб, яких Україна віддала їм під час минулого обміну. Ця вимога не може бути виконана за об’єктивних обставин.

“Очистити” їх без їхнього бажання або присутності ми юридично не можемо, а їх бажання та місцеперебування невідоме не лише нам, а й їхнім адвокатам. Та сторона це знає, але використовує як привід, щоб блокувати обмін. Але найбільш цинічне — це сам факт, що на одну чашу терезів кладеться процесуальне очищення людей, які вже вільні і яким це очищення в Україні особливо і не потрібне (вони ж воювали проти України, отже ненавидять її), а на іншу — свобода, життя і здоров’я тих, хто роками сидить у підвалах, і для них актуальне не те що “процесуальне очищення”, а хоча б просто можливість помитися”, — інформує Гармаш.

Тим часом бойовики й надалі не допускають представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб. Їх не можуть відвідати й родичі. Україна своєю чергою надає такий доступ до утримуваних осіб.

Нагадаємо, у серпні голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що найближчими тижнями планується масштабний обмін полоненими в форматі 100 на 100. Однак такий обмін не відбувся.