Кількість зафіксованих випадків зараження COVID-19 у Франції наближається до 1800. Країна готується до третьої стадії епідемії.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

Сьогодні ввечері заплановано перший з початку кризи публічний виступ президента Франції Еммануеля Макрона, присвячений ситуації з поширенням COVID-19. Днем раніше виступаючи в паризькому колл-центрі швидкої медичної допомоги Макрон заявляв, що країна знаходиться “тільки на початку епідемії” та закликав усіх бути “усвідомленими”.

Насправді ж зараз країна знаходиться на другій стадії епідемії. Станом на 11 березня у Франції зафіксували 1784 випадки зараження коронавірусом COVID-19. З них 33 пацієнти померли, і тільки 12 осіб вже одужали.

Прессекретар уряду Сібет Ндіає повідомила, що уряд готується вжити заходів, “які повинні бути прийняті на третій стадії” епідемії. При цьому вона не уточнила, про які заходи йдеться, назвавши їх “стандартними”.

“Наша мета — не зупинити країну. Перехід до етапу 3 має відбутися в найближчі дні”, — зазначила вона.

Наразі Франція є третьою після Італії та Іспанії європейською країною, що постраждала найбільше. Серед пацієнтів з коронавірусом 86 — у важкому стані та знаходяться в реанімації. Найскладніше переносять захворювання літні люди — серед загиблих переважно пацієнти старше 75 років (23 з 33 випадків).

Влада вже закликали лікарів, зокрема студентів-медиків й тих фахівців, що вийшли на пенсію, до мобілізації. Щодня тест на коронавірус в країні проводять близько 1000 разів.

У країні заборонено збори людей більше 1 тисячі осіб, зупинено навчальний процес. При цьому вже за кілька днів почнуться вибори в муніципалітети. Перший етап виборів запланований на неділю, 15 березня. Другий — на 22 березня.

Зараз чиновники виключають можливість перенести вибори. Вони запевняють, що шукають способи захистити виборчі дільниці. Зокрема, пропонується надавати всім, хто увійшов в приміщення, дезінфікуючий гель для рук. Також виборцям пропонується приносити свої ручки.

На деяких ділянках вже проводять дезінфекцію. Передбачається, що ця практика буде повсюдною.

“Ми подбаємо про те, щоб згодом це також мало місце, де б це не було необхідно”, — зазначив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.