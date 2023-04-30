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Боронячи Україну загинув «найрезультативніший зенітник» ЗСУ Андрій Лінійчук

На фронті, в боях проти росіян, загинув легендарний зенітник "Кельт", котрий збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника у Збройних Силах України, сержант Андрій Лінійчук на псевдо "Кельт".

Неділя, 30 квітня 2023, 20:16
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Джерело: 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України

Про це повідомила пресслужба 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Він був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet — модифікації Starstreak.

Десантник став найрезультативнішим зенітником Збройних Сил України. На рахунку повного кавалера ордена “За мужність” – 16 “Орланів”, 1 Zala та навіть бойовий вертоліт Ка-52.

Ім’я воїна 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України сержанта Андрія Лінійчука на псевдо “Кельт” вже вписане у військову історію не лише України, а й Великої Британії”, – мовиться у дописі.

Воїн родом з Любарщини, що на Житомирщині. Ще зі шкільних років визначив для себе: після здобуття цивільної освіти обов’язково піде до Збройних Сил, аби захищати країну.

Одразу по отриманні ступеня “бакалавра” з лісівництва у Поліському університеті, “Кельт” влітку 2020 року підписав контракт із 95-ю бригадою ДШВ.

Початок повномасштабного наступу росіян він зустрів під Горлівкою на позиціях ЗРК “Стріла”, у розрахунку якої тоді працював. На початку весни 2022 року військовослужбовець пройшов курс підготовки з управління ПЗРК у Великій Британії. А вже у січні 2023 року боєць передавав свій досвід іншим військовим.

Андрій двічі був поранений під час запеклих боїв з російськими окупантами. Проте, щоразу не міг дочекатися, коли закінчиться лікування, аби повернутися до побратимів.

Під час чергового ворожого обстрілу він загинув, герою було 25 років.

Теги: війна, Андрій Лінійчук, герої, зенітник, ЗСУ;, у боях за Україну

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