Захищаючи Україну, у бою проти російських окупантів загинув народний депутат 8-го скликання Олег Барна. З першого дня повномасштабного вторгнення Барна разом з братом Степаном вирушили на фронт.

Про це повідомив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський.

18 квітня військовому мало б виповнитися 56 років.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку опублікував відео, на якому Барна тренується на стрільбах.

Інформацію про загибель також оприлюднив народний депутат від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв.

“Він був гострим. Його вчинки були спонтанними, політично, як для народного депутата невивіреними, однак щирими. Він міг послати журналіста 1+1 і йому хамив сам Зеленський, тоді ще не президент. Але він був патріотом. Був… Це звучить так незвично моторошно”, – написав нардеп.

На війні з росіянами нині перебуває також рідний брат Олега — Степан Барна. Співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко зазначила, що пару тижнів тому, коли бачилися на Донбасі зі Степаном Барною, розпитували за Олега, котрий теж був під Бахмутом.

Геращенко наголосила, що “для Олега світ ділився на чорно-біле, без напівтонів. На свій-чужий, українець-запроданець”.

Депутатка Київської міської ради 9-го скликання Дінара Габібуллаєва також повідомила про загибель колишнього народного депутата на фронті.

Останній свій допис у Facebook Олег Барна зробив 13 квітня.

Довідка. Барна Олег Степанович — український громадсько-політичний діяч, правозахисник, педагог, військовослужбовець, сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Народний депутат України 8-го скликання. Брат Степана Барни.

Народився 18 квітня 1967 року у селі Нагірянці Чортківського району Тернопільської області в родині вчителів Степана Михайловича та Світлани Людвігівни.

У 1985-1987 роках проходив службу в армії. У жовтні 1990 року, будучи студентом 5-го курсу, брав участь у студентському голодуванні у Києві, відомому як “Революція на граніті”, на теперішньому Майдані Незалежності за вихід України з СРСР. У 2000 році очолив у районі акцію “Україна без Кучми”.

Працював вчителем математики, фізики, інформатики, допризивної підготовки в Ридодубівській та Білобожницькій школах (1991—2014).

Кандидат у народні депутати України по Чортківському одномандатному виборчому окрузі № 167 (Тернопільська область) від “Блоку Петра Порошенка” під час виборів 26 жовтня 2014 року. За результатами голосування стає народним депутатом України.

Активний учасник Євромайдану в Чортківському районі та у Києві. Отримав поранення в голову та вибите праве плече внаслідок протистоянь 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку. 13 жовтня 2019 року на підставі комісії ЛКК військового шпиталю внаслідок отриманих травм під час Революції гідності та внаслідок травм і хвороб, пов’язаних із виконанням завдань в зоні АТО, отримав статус особи з інвалідністю ІІІ групи, як ветеран війни.

У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО, боєць 128-мої окремої гірсько-піхотної бригади, командир мінометного розрахунку (псевдо “Дядько Олег”).

Від 1 вересня 2021 — асистент катедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З початком російського вторгнення в Україну 2022 року рушив добровольцем у військкомат, а з 25 лютого вже був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.