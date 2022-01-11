В Іспанії борсук привів археологів до скарбу з понад 200 римських монет, які століттями були заховані в печері. Знахідку виставлять в Археологічному музеї регіону Астурія.

Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія CNN.

Тварина залізла у тріщину в печері Ла-Куеста в регіоні Астурія та викопала монети, які пізніше виявив місцевий житель Роберто Гарсія.

Чоловік викликав археологів, зокрема директора з питань розкопок Альфонсо Фанджула, який вважає, що борсук шукав їжу чи рив собі нору.

“Коли ми прибули, ми виявили яму, що веде до борсучої нори, і землю навколо неї, повну монет. Їх там було понад 90”, — сказав Фанджул.

Римляни завоювали Піренейський півострів у 218 році до нашої ери і правили ним, поки їх не витіснили вестготи на початку V століття. Дослідники припустили, що знайдений скарб монет, ймовірно, виявиться частиною більшого скарбу, який був поспіхом захований в умовах політичної та соціальної нестабільності.