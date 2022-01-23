Користувачі соцмережі Facebook підозрюють, що вчора сторінку одного із користувачів, який критикував додаток "Дія" атакували сотні акаунтів, керованих Міністерством цифрової трансформації – вони усі однотипно захищали додаток.

Про це повідомляють #Букви.

Все почалося з допису користувача Шона Таунсенда, нинішнього радника з питань кібербезпеки політичної партії Демократична Сокира. У дописі Таунсенд повідомив, що за шість годин до його написання невідомі виклали на ресурсі RaidForums дані українців ймовірно з урядового додатка Дія.

Через деякий час під дописом з’явилися коментарі інтернет-користувачів, які заперечували цю інформацію. Коментарі були в основному короткими та однотипними, основні тези – що це “провокація”, “фейк, “нагнітання”, “дестабілізація”, а в усьому звинувачувалися або російські спецслужби, або п’ятий президент України Петро Порошенко.







































«Ботоферма Федорова»: у соцмережах підозрюють Мінцифри у використанні ботів для захисту «Дії» // 30 фото

Більшість акаунтів лишали по одному коментарю, лише кілька з них лишили більше, ніж один.

Акаунти в основному порожні – останніми дописами були фото та базова інформація при заповненні акаунта (у деяких немає і того):













«Ботоферма Федорова»: у соцмережах підозрюють Мінцифри у використанні ботів для захисту «Дії» // 30 фото

У деяких “захисників” Дії акаунти мають проросійський характер, підтримують Беркут; ось один із них:

Виходячи з цих даних, багато хто запідозрив, що додаток “Дія” захищає ботоферма. У них знайшли спільні риси: більшість “користувачів” – із Західної України, у вподобаннях або репостах – сторінки букмекерських контор.

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Деякі коментатори зауважили, що на цих ботів ймовірно могли піти бюджетні кошти. Інші говорили про те, що почули про цей допис завдяки ботофермі у коментарях – і прийшли подивитися.

Як виявилося, сторінку автора такого гучного допису у цей вечір Шона Таунсенда у цей вечір було забанено. Коментатори висловлюють припущення, що скарги накидали саме боти.

Реакція Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації інформацію про злиття даних українців називає “провокацією та продовженням гібридної війни”.