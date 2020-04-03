На вчорашній зустрічі з депутатами президент Володимир Зеленський запевнив, що в нього нульова толерантність до корупції й винних у ній буде покарано.

Про це розповіли Буквам джерела серед учасників зустрічі.

«Якщо нас хтось і переконав, то це був не Єрмак, а президент. Він запевнив, що залишається людиною з нульовою толерантністю до корупції і не потерпить схематозів», – розповів депутат.

Водночас Зеленський сказав, що знає Єрмака 8 років і довіряє йому.

«Сам Єрмак все звернув на брата, мовляв, той любив понти з дитинства», – розповіли співрозмовники Букв.

Також глава Офісу президента поскаржився, що цей випад проти нього організували Ігор Коломойський та Андрій Богдан.

Крім того, і він, і президент не надто добре відгукувалися про Гео Лероса, який оприлюднив записи про торги за посади.

30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.

Брат голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.