5 червня афроамериканці Бреонні Тейлор було б 27 років, але вона була вбита два місяці тому співробітниками поліції Луїсвілла.

Про це повідомляє CNN.

Бреонна Тейлор загинула, коли співробітники поліції увірвалися вночі в її будинок. Поліція проводила затримання жителів сусіднього будинку за підозрою в торгівлі наркотиками і у них була інформація, що наркотики можуть зберігатися і в будинку Тейлор.

Офіцери отримали дозвіл на обшук без попередження. Коли вони посеред ночі вибили двері хлопець Бреонни – Кеннет Уолкер вирішив, що їх грабують, і відкрив вогонь зі своєї зброї. За даними поліції, в результаті пострілу був поранений один правоохоронець. Після цього копи теж відкрили вогонь, вистріливши 20 разів. 8 куль потрапили в Бреонну, в результаті чого вона загинула. Наркотики в будинку так і не знайшли.

Сім’я Тейлор подала позов через два місяці після її вбивства, вимагаючи пред’явити звинувачення в неправомірній смерті, надмірній силі і грубій недбалості. 21 травня офіс ФБР у Луїсвіллі оголосив про початок розслідування обставин смерті Бреонни.

Зазначається, що з часу цих офіційних заяв у справі Тейлора було мало змін. Троє офіцерів, які брали участь у стрільбі в її будинку, як і раніше знаходяться у відпустці і ніяких звинувачень їм пред’явлено не було.

Ім’я Тейлор стало невід’ємною частиною нещодавніх протестів, викликаних вбивством Джорджа Флойда, і деякі з демонстрацій були присвячені її пам’яті. Під час акції протесту в Луїсвіллі 26 травня з участю друзів і сім’ї Тейлор демонстранти стояли біля будинку мера Грега Фішера і вимагали арешту офіцерів, причетних до її вбивства.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.