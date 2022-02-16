Компанія Virgin Galactic, заснована британським мільярдером Річардом Бренсоном, розпочала продаж тисячі квитків у космос. Вони призначені для широкого загалу, а польоти планують здійснити наприкінці поточного року.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Генеральний директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер зазначив, що компанія вірить, що космос змінить світ. Вони планують залучити тисячу клієнтів, щоб розпочати комерційне обслуговування для забезпечення міцної основи для початку проведення регулярних місій. Після чого британська компанія планує розширяти космічний флот.

Запуски будуть здійснювати з космодрому “Америка” у Нью-Мексико. Перед ними космічних туристів будуть підготовлювати. Протягом цього етапу їм нададуть комфортабельне житло та інші зручності.

Вартість квитка за подорож, яка триватиме 90 хвилин, становить 450 тисяч доларів. Зокрема передбачений депозит у розмірі 150 тисяч доларів. Зазначимо, що власник компанії Річард Бренсон здійснив суборбітальний політ торік у липні. Він разом із двома пілотами та трьома експертами провели на висоті 86 кілометрів майже годину.