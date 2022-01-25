



Британські інструктори навчають українських військових застосовувати протитанкові комплекси NLAW // 3 фото

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Інструктаж проведено на базі 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного у Старичах Львівської області.

Своєю чергою, начальник академії генерал-лейтенант Павло Ткачук повідомив, що відвідав заняття та поспілкувався з інструкторами навчальної місії Великої Британії в Україні ORBITAL.

“Вдячний Уряду Великої Британії та інструкторам місії “ORBITAL” – за допомогу й підтримку як українського війська, так і України в цілому”, – зазначив Павло Ткачук.

За його словами, дуже скоро перші декілька десятків військовослужбовців ЗСУ будуть спроможні не лише ефективно застосовувати ПТРК, проте, зможуть самі навчати інших бійців.

Довідка. NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) – протитанковий комплекс розроблений шведською групою Saab AB спільно із британською групою Thales за завданням та фінансуванням Міноборони Великої Британії.

У шведській армії комплекс позначається як RB-57, перебуває на озброєнні близько 10 країн світу.

NLAW є ручним одноразовий протитанковим засобом з ефективною дальністю стрільби до 600 (у новій версії до 800) метрів. Перед пуском навідник за допомогою прицілу протягом трьох секунд відстежує кутову швидкість цілі, яка запам’ятовується інерційним блоком ракети, який під час польоту робить необхідні поправки, коригуючи напрям руху.

Загальна вага системи 12,4 кг, ракета має діаметр 115 мм, а калібр тандемної кумулятивної бойової частини 150 мм, вона здатна вражати цілі як по лінії польоту, так і зверху.