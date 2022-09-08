Королева Великої Британії Єлизавета II перебуває у шотландському замку Балморал під медичним наглядом через занепокоєння лікарів станом її здоров’я.

Про це повідомляє Reuters.

Члени сім’ї поспішають до королеви Єлизавети II, щоб бути з нею поруч, після того, як лікарі заявили, що вони стурбовані здоров’ям 96-річної королеви Великої Британії, сказавши, що вона повинна залишатися під медичним наглядом.

“Після подальшого обстеження сьогодні вранці, лікарі королеви стурбовані її здоров’ям та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Тому королев досі перебуває у шотландському замку Балморал”, – йдеться у заяві.

За словами офіційних осіб, її старший син і спадкоємець принц Чарльз і його дружина Камілла вирушили до шотландського будинку в замку Балморал, де королева Єлизавета II зупинилася разом зі своїм старшим сином принцом Вільямом.

У жовтні минулого року Елізабет провела ніч у лікарні, і відтоді вона була змушена скоротити свої публічні виступи. У середу вона скасувала віртуальну зустріч із високопоставленими міністрами після того, як лікарі порадили їй відпочити.

Ліндсі Хойл, спікер Палати громад, перервав дебати в парламенті, щоб сказати, що він передає найкращі побажання королеві Єлизаветі II.

“Мої думки — і думки людей у всьому Сполученому Королівстві зараз з королевою Єлизаветою ІІ та її родиною”, — виразила свої співчуття Ліз Трасс.

Нагадаємо, що 6 вересня, королева Великої Британії Єлизавета ІІ офіційно затвердила Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністерки. Зустріч відбулася в Шотландії, у замку Балморал, де перебуває королева.