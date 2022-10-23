У Британській розвідці підтвердили, що росіяни готують лінію оборони за чинною лінією фронту, аби намагатися стримувати будь-які контрнаступи з боку України. Йдеться про так звану "лінію Вагнера".

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У звіті нагадали, 19 жовтня Євгеній Пригожин, власник приватної військової компанії “Вагнер” сказав, що його інженерна група нібито будує велику укріплену “лінію Вагнера” на окупованій частині Луганської області, розмістивши мапу, що показує запланований проєкт.

Розвідники зауважили, що якщо плани окупантів настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то роботи, ймовірно, спрямовані на включення річки Сіверський Донець до оборонної зони, яка частково повторює лінію контролю 2015 року.

Раніше супутникові знімки компанії Maxar Technologies показали, що найманці російської ПВК “Вагнер” побудували протитанкове укріплення в районі окупованого міста Гірське.

Зазначалося, що оборона будуватиметься від російсько-українського кордону до Кремінної та на південь до Світлодарська, а це понад 200 кілометрів. Однак, згідно з аналізом супутникових знімків, довжина укріпленої лінії біля Гірського становить лише 1,6 кілометра.