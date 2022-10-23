Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
У звіті нагадали, 19 жовтня Євгеній Пригожин, власник приватної військової компанії “Вагнер” сказав, що його інженерна група нібито будує велику укріплену “лінію Вагнера” на окупованій частині Луганської області, розмістивши мапу, що показує запланований проєкт.
Розвідники зауважили, що якщо плани окупантів настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то роботи, ймовірно, спрямовані на включення річки Сіверський Донець до оборонної зони, яка частково повторює лінію контролю 2015 року.
Раніше супутникові знімки компанії Maxar Technologies показали, що найманці російської ПВК “Вагнер” побудували протитанкове укріплення в районі окупованого міста Гірське.
Зазначалося, що оборона будуватиметься від російсько-українського кордону до Кремінної та на південь до Світлодарська, а це понад 200 кілометрів. Однак, згідно з аналізом супутникових знімків, довжина укріпленої лінії біля Гірського становить лише 1,6 кілометра.
- Служба безпеки України ліквідувала в Харківській області дві групи диверсантів ПВК “Вагнер”, які катували українців. Зараз полонений командир ДРГ надає українським спецслужбам розвідувальні дані.
- Через великі втрати росіян на повномасштабній війні в Україні, ПВК Вагнера наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина посилено шукає найманців за межами РФ – у Канаді, Туреччині, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщині та інших країнах – зокрема й Латинської Америки.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що глава Чечні Рамзан Кадиров та засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин кинуть своїх підопічних у Донецьку область, щоб досягти хоча б мінімального успіху та зберегти свої репутацію і популярність у націоналістичному та інформаційному просторах.