Про це пише лондонський сайт Middle East Eye.

За інформацією джерел видання, ПВК “Вагнер” швидко втрачає найманців та техніку через безлад у самій російській армії.

Солдати часто сваряться з підрозділами найманців, а українські військові витіснили “вагнерівців” зі стратегічно важливих позицій, таких як місто Лиман.

Під час контрнаступу, який розпочався у вересні, українські війська захопили величезні території. Українці витіснили російські війська з району Харкова і рушили на схід.

За даними джерел, “Вагнер” намагався поповнити свої сили, залучивши найманців з Туреччини, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщини, Німеччини, Канади, Молдови та країн Латинської Америки. Іноземних бойовиків заманюють більшими, ніж зазвичай, зарплатами.

Так, раніше вагнерівці отримували від $3000 до $5000 на місяць, але джерела повідомили, що зараз ці ставки підвищилися до $10 000.

Вважається, що незаконне збройне формування також контактувало з місцевими організованими злочинними групами в Латинській Америці та європейських країнах, таких як Чехія, Молдова та Угорщина.

Нова кампанія з вербування була проведена через російських олігархів, які живуть у Європі, та їхніх посередників, які контактують із місцевими організованими злочинними групами, повідомили джерела.

Цих посередників назвали “людьми, знайомими з місцевими проросійськими формуваннями, колишніми військовими, злочинними організаціями”.

Водночас лише 6 жовтня в РФ укотре закликали Україну продовжити мирні перемовини між державами. Цього разу ініціаторкою заклику стала спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко.

Матвієнко запропонувала “сісти за стіл перемовин” українській парламентській делегації на саміті спікерів парламентів країн G20, наголосивши, що “РФ виступає за мирне врегулювання кризи”.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зреагував на заклик Матвієнко та порадив їй думати не про “стіл перемовин”, а про “покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими українцями та про лінію захисту в Гаазі”.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що не можна перекласти нинішню війну на наступні покоління.

На нашій землі триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз. І ми це можемо зробити.#valeriizaluzhnyi pic.twitter.com/8PsVOD9iiN

— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) October 6, 2022