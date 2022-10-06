Через великі втрати росіян на повномасштабній війні в Україні, ПВК Вагнера наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина посилено шукає найманців за межами РФ – у Канаді, Туреччині, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщині та інших країнах – зокрема й Латинської Америки.

Про це пише лондонський сайт Middle East Eye.

За інформацією джерел видання, ПВК “Вагнер” швидко втрачає найманців та техніку через безлад у самій російській армії.

Солдати часто сваряться з підрозділами найманців, а українські військові витіснили “вагнерівців” зі стратегічно важливих позицій, таких як місто Лиман.

Під час контрнаступу, який розпочався у вересні, українські війська захопили величезні території. Українці витіснили російські війська з району Харкова і рушили на схід.

За даними джерел, “Вагнер” намагався поповнити свої сили, залучивши найманців з Туреччини, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщини, Німеччини, Канади, Молдови та країн Латинської Америки. Іноземних бойовиків заманюють більшими, ніж зазвичай, зарплатами.

Так, раніше вагнерівці отримували від $3000 до $5000 на місяць, але джерела повідомили, що зараз ці ставки підвищилися до $10 000.

Вважається, що незаконне збройне формування також контактувало з місцевими організованими злочинними групами в Латинській Америці та європейських країнах, таких як Чехія, Молдова та Угорщина.

“Зазвичай вони набирали людей із солідним військовим досвідом, але вторгнення змінило це, — повідомило MEE одне з джерел, знайоме з цією проблемою. Тепер вони намагаються дотягнутися до всіх, хто готовий воювати і потребує готівки”.

Нова кампанія з вербування була проведена через російських олігархів, які живуть у Європі, та їхніх посередників, які контактують із місцевими організованими злочинними групами, повідомили джерела.

Цих посередників назвали “людьми, знайомими з місцевими проросійськими формуваннями, колишніми військовими, злочинними організаціями”.

Водночас лише 6 жовтня в РФ укотре закликали Україну продовжити мирні перемовини між державами. Цього разу ініціаторкою заклику стала спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко.

Матвієнко запропонувала “сісти за стіл перемовин” українській парламентській делегації на саміті спікерів парламентів країн G20, наголосивши, що “РФ виступає за мирне врегулювання кризи”.

“Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл перемовин. Парламент РФ, парламент України. Спробуймо зрозуміти один одного, знайти домовленості”, – сказала вона.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зреагував на заклик Матвієнко та порадив їй думати не про “стіл перемовин”, а про “покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими українцями та про лінію захисту в Гаазі”.

” Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові. Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються. Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко…”, – наголосив він.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що не можна перекласти нинішню війну на наступні покоління.

“На нашій землі триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз. І ми це можемо зробити”, – пояснив він.

На нашій землі триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз. І ми це можемо зробити.#valeriizaluzhnyi pic.twitter.com/8PsVOD9iiN — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) October 6, 2022

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 30 вересня 2022 року “Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності”. Це рішення, зокрема, передбачає неможливість проведення перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.

Довідка. У вересні близький до російського президента Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин визнав, що у 2014 році саме він заснував “групу патріотів” для підтримки сепаратистів на сході України. Згодом ця група брала участь у військових операціях на Близькому Сході та в інших регіонах. Хоча раніше Пригожин багаторазово заперечував зв’язки з ПВК. Багато західних країн і російських ЗМІ звинувачували його у фінансуванні “вагнерівців”. Бізнесмен неодноразово позивався до журналістів, які називали його господарем ПВК. Бойовиків “Вагнер” фіксували у Сирії, Лівії, Україні та Центральній Африці.

ПВК “Вагнер” — незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в РФ для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.

Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника РФ, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.

Тренувальна база ПВК Вагнера початково розташовувалася на хуторі Веселий у Ростовській області. У середині 2015 року перенесена на хутір Молькін Горячеключевського району Краснодарського краю, поруч із загальновійськовим полігоном № 243 (військова частина 55485). 2015 року полігон було модернізовано і додатково оснащено. Поруч, окрім бази ПВК Вагнера, розташовані також 1-ша гвардійська ракетна бригада (військова частина 31853), 10-та окрема бригада спеціального призначення ГРУ міноборони (військова частина 51532). Офіційно ПВК Вагнера не платить за оренду землі і приміщень. Через появу у ЗМІ інформації про базу, керівництво розглядало можливість її перенесення до Таджикистану, Нагірного Карабаху чи Абхазії.