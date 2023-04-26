Винищувачі Німеччини та Великої Британії перехопили над Балтійським морем три російські військові літаки.

Про це повідомляє пресслужба Військово-повітряних сил Німеччини у Twitter.

Зазначається, що ще два російські винищувачі СУ-27 та один літак ІЛ-20 знову пролетіли у міжнародному повітряному просторі без сигналу транспондера.

Тому для ідентифікації літаків у повітря підняли німецький та британський винищувачі Eurofighter.

“Нміецькі та британські Eurofighter отримали тривогу щодо виявлення трьох військових літаків. Два флангових СУ-27 і один літак-розвідник Іл-20 з РФ знову пролетіли без сигналу транспондера в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем”, – йдеться в повідомленні.

Aufklärungsflieger abgefangen. 🇩🇪 und 🇬🇧 #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus 🇷🇺 flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies #VAPB @NATO @GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2023

Нагадаємо, що нещодавно, 17 квітня, біля повітряного простору країн НАТО над Балтійським морем реактивні літаки RAF Typhoon перехопили пару російських винищувачів та літак-розвідник.