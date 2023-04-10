The Washington Post опублікувала інформацію, що, згідно з витоком американського військового документа, під час інциденту 29 вересня 2022 року російські військові ледь не збили британський літак-розвідник RC-135 Rivet Joint. Якби це сталося, то випущена ракета могла б втягнути США та союзників по НАТО у російсько-українську війну.

Про це повідомила WP.

Оприлюднена в документі інформація свідчить, що інцидент – вагоміший, ніж повідомлялося раніше. Наприкінці вересня 2022 року російський винищувач СУ-27 випустив ракету поблизу літака Великої Британії, який патрулював у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. У Росії заявляли, що це трапилося через “технічну несправність”. Водночас британські чиновники не описували подію як “майже збиття” літака.

Інцидент підкреслив, що західні чиновники та військові прагнули підтримувати Україну та збирати інформацію про війну, але не втягуватися безпосередньо у конфлікт. У Кремлі ж намагалися зобразити країни НАТО як агресорів.

Якби російські військові збили Rivet Joint, то, відповідно до договору НАТО, усі члени Альянсу вважали б це нападом і спільно б здійснили крок у відповідь.

У Міноборони США відмовилися коментувати вміст витоку документа. Представник британського посольства у Вашингтоні теж відмовився від коментарів, а російське посольство не відповіло на запит.

У документі детально описано польоти спостереження над Чорним морем з дня, коли повідомлялося про “майже збиття”, до 26 лютого. Він має позначку “SECRET/NOFORN” (no foreign nationals), тобто секретні дані, які заборонено надавати негромадянам США.

Крім цього, описувалася низка інших російських реакцій на розвідувальні польоти літаків США, Великої Британії та Франції з жовтня до кінця лютого. Також описано випадок, що стався 30 грудня. Тоді було перехоплено інший британський Rivet Joint у супроводі двох британських винищувачів Typhoon. Російські літаки підійшли до нього на відстань близько 30 метрів.

Також американський безпілотник спостереження MQ-9 було перехоплено 22 лютого, коли російський літак наблизився на відстань близько 30 метрів. Схожий випадок трапився 14 березня, коли російські винищувачі Су-27 скинули пальне на MQ-9.

У документі вказали межу, проведену над частинами Чорного моря, щоб позначити, де можуть літати літаки спостереження. Вона починається за 19 кілометрів від узбережжя Криму, згідно міжнародного права. В іншому документі є друга лінія за близько 80 кілометрів від берега. Вона може вказувати на те, що глава Пентагону Ллойд Остін, ймовірно, наказав пілотам США тримати літаки подалі від півострова.