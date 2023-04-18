У понеділок, 17 квітня, біля повітряного простору країн НАТО над Балтійським морем реактивні літаки RAF Typhoon перехопили пару російських винищувачів та літак-розвідник.

Про це сповіщає Sky News.

Повідомляється, що в межах спільної місії з Повітряними силами Німеччини пілоти ВПС Великої Британії перехопили три російські літаки над Фінською затокою – поблизу повітряного простору НАТО.

За словами представників ВПС Сполученого Королівства, російський літак-розвідник прямував з материкової Росії до Калінінградської області. На зустріч йому рухалися два російські винищувачі, що локалізувалися в Калінінграді. Зустрівшись у повітряному просторі, російські літаки направилися на південь, проходячи північно-західну частину естонської зони польотів.

Крім того, додається, що літаки ВПС Великої Британії та Німеччини супроводжували російський літак до моменту передачі його Повітряним силам Швеції.

Нагадаємо, що Російська Федерація перебазувала три літаки МіГ-31, озброєні гіперзвуковими ракетами “Кинджал” у Калінінградську область.

Варто зазначити, що Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що два російські винищувачі МіГ-31 підозрюються у порушенні повітряного простору Фінляндії вранці 18 серпня поблизу прибережного міста Порвоо у Фінській затоці.

Також 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомляють військові США.