Чемпіон світу в надважкій вазі, власник поясів WBO, WBA, IBF та IBO Олександр Усик висловив свою позицію щодо тимчасово окупованого Криму, розповів про враження від реваншу з британцем Ентоні Джошуа, а також про ймовірне завершення кар'єри боксера.

Про це він повідомив на своїй пресконференції, передає кореспондент #Букв.

У ніч з 20 на 21 серпня, у Саудівській Аравії Усик виграв бій-реванш проти Джошуа. Боксери боролися одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександр Усик відібрав у вересні 2021 року, коли переміг Джошуа. Бій Усик-Джошуа вважається головним боєм 2022 року. Трансляцію поєдинку показували у понад 190 країнах світу.

“Багато ми вже про це спілкуємося. Знаєте, що мені не подобається в житті? Коли хочуть їсти за мій рахунок, але я не пригощаю, а у мене вимагають, щоб я заплатив”, — зазначив український боксер, говорячи про окупований Росією Крим.

За його словами, у 2014 році, коли Крим вже був окупованим, він приїхав з якогось поєдинку, тоді на пресконференції на Подолі в спортивному пабі його запитали про Крим: “Чий Крим?” — він український, був українським і залишається. Потім мій улюблений канал почав мене питати за це, потім ще хтось почав”.

Усик розповів, що був у Криму за два дні до так званого “референдуму”, але “принципово поїхав звідти”: “Ніхто не прийшов допомагати Криму і кримчанам. Люди, які намагалися, вони приїжджали, ще хтось, але ніхто цього не зробив з влади того часу, а мене почали питати за Крим і на цьому робити якісь рейтинги”, — додав спортсмен.

“Я перший раз говорив, що Крим – це тимчасово окупована територія, але вона обов’язково повернеться, як було до 2014 року. Ви хочете запитати мене, на що я вам не буду відповідати. Ви мене провокуєте на це спеціально. Одного разу я сказав. Здається, я не так багато брехав, щоб мені не вірити або вірити, а може, і зовсім не брехав. Він наш був, є і буде”, — зазначив Усик.

Говорячи ж про британського боксера Ентоні Джошуа, українець заявив, що той його “нічим не здивував”. На думку Усика, Ентоні був більш зібраним, хотів зловити чи зустріти його на контратаці: “В основному, він викидав силові удари. Хотів збити мені дихання своїми ударами. Влучав у пах, але сумніваюся, що це було спеціально. Тренер Роберт Гарсія, може, скаже таке, але я маю сумнів”, — додав боксер.

Водночас він висловився про емоційність та необдуманість вчинків опонента після бою: “Я не тримаю зла на нього, таке буває. Він засмутився, і я б засмутився, якби двічі програв. У Джошуа є великий потенціал для зростання, йому потрібно прибрати кілька людей від себе, адже багато нахлібників у нього. Джошуа — красень, молодець”, — констатував Усик.

Олександр Усик, зокрема, назвав дві умови для можливої “трилогії” з Ентоні.

“Едді Гірн щось про це говорив, але невпевнено. Я не хочу говорити про компетентність суддів, але коли я передивився поєдинок з Ентоні, можу сказати, що максимум 5 раундів можна віддати Джошуа. Загалом не знаю. Якщо Ф’юрі “попливе”, то, можливо, домовимося і про третій бій з Джошуа. Але вже на НСК “Олімпійський”, — наголосив український боксер.

Також в ніч на 24 квітня 2022 року англійський боксер Тайсон Ф’юрі нокаутував свого земляка Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар’єри. Тому у потенційному поєдинку між Усиком та Ф’юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси — WBA, WBO, IBF, WBC, а також звання абсолютного чемпіона світу.

На тлі цього Усик висунув ідею, що, ймовірно, завершить свою кар’єру, якщо Тайсон не погодиться на поєдинок: “Я думаю про завершення кар’єри, спілкувався із синами про це, але ще хочеться побоксувати. Хочеться побоксувати на НСК “Олімпійський”, після цього подякувати всім і – далі вже будемо працювати за іншим напрямом. На НСК “Олімпійський” можна закінчувати. Можливо, навіть вдруге із Тайсоном Ф’юрі”, — резюмував Усик.