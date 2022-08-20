У ніч з 20 по 21 серпня, в Саудівській Аравії українець, чемпіон світу у надважкій вазі, власник поясів WBO, WBA, IBF та IBO Олександр Усик виграв бій-реванш проти британця Ентоні Джошуа.

Про це інформують #Букви.

Боксери боролися одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександр Усик відібрав у вересні 2021 року, коли переміг Джошуа.

Бій Усик-Джошуа вважається головним боєм 2022 року. Трансляцію поєдинку показували у понад 190 країнах світу.

Ставки букмекерів були на користь українського чемпіона: коефіцієнт на перемогу Усика становить 1,57, а на перемогу Джошуа – 3,10. Нічия – 19,00.

Як жест підтримки України Ентоні Джошуа накрився українським стягом.

Ентоні Джошуа висловив невдоволення рішенням суддів. Але він публічно висловив підтримку Україні та її чемпіонам.

Олександр Усик присвятив цю перемогу захисникам України та українському народу.

У ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа й здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і ІВО. Впродовж перших двох раундів Усик та Джошуа продемонстрували рівні сили. Під час третього раунду українець кілька разів влучив у британця, а в четвертому – суперники обмінялися кількома потужними ударами.