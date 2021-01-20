Компанія "Центренерго", яку контролює менеджмент Ігоря Коломойського, звинуватила ДТЕК Ріната Ахметова у зриві поставок вугілля, а також у підвищенні цін на паливо в період похолодання.

Про це йдеться в заяві компанії.

Компанія визнала, що мала продати 129% електроенергії у листопаді та 156% у грудні понад обсяг, визначений Прогнозним балансом виробництва електричної енергії в Україні. Відтак “Центренерго” була змушена додатково витратити 128 тис. тонн та 233 тис. тонн вугілля відповідно.

“Така ситуація призвела до критичного зниження обсягу запасу вугілля на ТЕС ПАТ “Центренерго” з 336 тис. тонн станом на 1 листопада 2020 року до 40 тис. тонн на 11 січня 2021″, – йдеться в заяві компанії.

“Водночас, найбільший приватний постачальник вугільної продукції зупинив відвантаження вугілля на адресу ТЕС ПАТ “Центренерго”, порушивши умови договору, попри отриману передоплату в розмірі 106 мільйонів гривень. Більше того, користуючись критичною ситуацією із запасами палива, 13 січня 2021 року постачальник надіслав на адресу “Центренерго” попередження про підняття ціни на вугілля з 1650 грн/т до 2100 грн/т”, – сказано в заяві.

Попри те, що ДТЕК прямо не називається, вгадати його в найбільшому приватному постачальнику неважко.

Про те, що ДТЕК обмежив поставки з шахт до ТЕС джерела #Букви розповіли якраз тиждень тому. “Вони так часто роблять, щоб заробити”, – зазначив співрозмовник серед депутатів від “Слуги народу”.

Втім у самій компанії Ахметова заявили, що вони не винні.

“На сьогоднішній день в енергосистемі склалася критична ситуація. Теплова генерація ДТЕК Енерго, відповідаючи на потребу енергосистеми в маневрових потужностях, працює вже кілька місяців повним складом обладнання. У грудні 2020 року генерація ТЕС ДТЕК Енерго на 48,5% перевищила прогнозний баланс, затверджений Міністерством енергетики. ТЕС ДТЕК виробили електроенергії на 1,142 млрд КВт·год більше, ніж у затвердженому плані. Це спричинило значне зниження обсягів вугілля на складах ТЕС у січні. Станом на 12 січня, обсяги вугілля на складах знизилися до 467,5 тис. тонн”, – йдеться в заяві директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Про те, чому Ахметов вирішив підняти ціну саме зараз і чому до цього призвели схеми Коломойського, читайте в матеріалі #Букв.

Наразі “Центренерго” і “Укренерго” повідомили про те, що мусять перевести ТЕС і ТЕЦ на газ. Хто на цьому заробить – легко здогадатись. Це ті самі компанії групи Бойка-Фірташа, яким Кабмін наказав знизити ціни на газ для населення.

19 січня компанія “Укренерго” заявила про критичну ситуацію з вугіллям. Запаси всіх видів вугілля впали до 487,5 тис тонн, що в 5 разів менше порівняно з листопадом попереднього року.

Станом на 14 січня на складах ТЕС та ТЕЦ запаси вугілля дорівнювали 688 тис. тонн при мінімально необхідних 900 тисячах тонн. Тоді як минулого року їх було 2,6 млн.