У зв'язку з закриттям київського метро і обмеженнями на перевезення в наземних видах транспорту, попит на таксі зростає. Однак, перевізники стверджують, що тарифи залишаються незмінними.

#Букви дізнавалися, скільки доведеться заплатити за дорогу, щоб дістатися до центру столиці з віддалених районів міста на таксі.

Так, з району Троєщина в центр міста можна викликати таксі від 99 грн. до 173 грн.

Від станції метро “Хрещатик” у інший кінець міста – до станції метро “Академмістечко” поїздка на таксі буде коштувати від 97 грн. до 188 грн.

Диспетчери пояснюють, що на сьогодні застосовується звичайний тариф. У той же час, в одній зі служб таксі розповіли, що найближчим часом поїздки подорожчають в середньому на 10-20 грн, також можливі і спеціальні пропозиції, які дозволять пасажирам заощадити.

Відмітимо, що мова йде про замовлення через офіційні служби таксі.