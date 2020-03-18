#Букви дізнавалися, скільки доведеться заплатити за дорогу, щоб дістатися до центру столиці з віддалених районів міста на таксі.
Так, з району Троєщина в центр міста можна викликати таксі від 99 грн. до 173 грн.
Від станції метро “Хрещатик” у інший кінець міста – до станції метро “Академмістечко” поїздка на таксі буде коштувати від 97 грн. до 188 грн.
Диспетчери пояснюють, що на сьогодні застосовується звичайний тариф. У той же час, в одній зі служб таксі розповіли, що найближчим часом поїздки подорожчають в середньому на 10-20 грн, також можливі і спеціальні пропозиції, які дозволять пасажирам заощадити.
Відмітимо, що мова йде про замовлення через офіційні служби таксі.
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