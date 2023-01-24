Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
“Біда прийшла й до родини на Закарпатті, де двоє людей загинули, отруївшись чадним газом. Це сталося через те, що генератор було підключено в зачиненому гаражі, без доступу повітря”, – зазначає пресслужба.
Також уточнюється, що сім’я в цей час спала у сусідньому приміщенні, до якого потрапив чадний газ.
Для того, щоб уникнути отруєння, потрібно чітко слідувати інструкції.
Підключати генератор можна лише на відкритому повітрі; відстань від генератора до вікон та дверей має бути не менше ніж 6 метрів, а від стін та будь-яких предметів, що можуть спалахнути – не менше метра.
Також наголошується, що накривати генератор від дощу та снігу потрібно безконтактними навісами. Не використовувати для цього ковдри. Крім цього, наявність датчиків чадного газу в оселі – обов’язкова.
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