Чатбот єВорог: сотні тисяч українців долучились до народної розвідки

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
У відомстві висловили вдячність кожному, хто надсилає інформацію про ворожу техніку, окупантів, колаборантів та небезпечні предмети. Повідомлення допомагають оперативно передавати інформацію нашим військовим та іншим службам, як ДСНС та СБУ.
У пресслужбі закликали повідомляти про скупчення та переміщення техніки ворога, зокрема:
- бензовози
- транспортування техніки залізницею
- склади з боєприпасами
- радіолокаційні станції
- позиції артилерії
- польові аеродроми для гвинтокрилів
- розташування керівного складу ворожих військ
- дислокацію або місця проживання окупантів із геопозицією.
У пресслужбі зауважили, якщо побачили щось зі списку — необхідно одразу надсилати в чатбот від Мінцифри.
Якщо нестабільний звʼязок та не завантажуються фото чи відео, необхідно надати детальний опис текстом.
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