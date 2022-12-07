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Чатбот єВорог: сотні тисяч українців долучились до народної розвідки

З початку запуску чатбота єВорог понад 433 тис. українців долучились до лав народної розвідки.

Середа, 7 грудня 2022, 23:47
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Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

У відомстві висловили вдячність кожному, хто надсилає інформацію про ворожу техніку, окупантів, колаборантів та небезпечні предмети. Повідомлення допомагають оперативно передавати інформацію нашим військовим та іншим службам, як ДСНС та СБУ.

У пресслужбі закликали повідомляти про скупчення та переміщення техніки ворога, зокрема:

  • бензовози
  • транспортування техніки залізницею
  • склади з боєприпасами
  • радіолокаційні станції
  • позиції артилерії
  • польові аеродроми для гвинтокрилів
  • розташування керівного складу ворожих військ
  • дислокацію або місця проживання окупантів із геопозицією.

У пресслужбі зауважили, якщо побачили щось зі списку — необхідно одразу надсилати в чатбот від Мінцифри.

Якщо нестабільний звʼязок та не завантажуються фото чи відео, необхідно надати детальний опис текстом.

Теги: активні громадяни, дані розвідки, Мінцифри, народна розвідка, населення, позиції росіян, скупчення ворога, чатбот єВорог

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