Чатбот єВорог: сотні тисяч українців долучились до народної розвідки

З початку запуску чатбота єВорог понад 433 тис. українців долучились до лав народної розвідки.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

У відомстві висловили вдячність кожному, хто надсилає інформацію про ворожу техніку, окупантів, колаборантів та небезпечні предмети. Повідомлення допомагають оперативно передавати інформацію нашим військовим та іншим службам, як ДСНС та СБУ.

У пресслужбі закликали повідомляти про скупчення та переміщення техніки ворога, зокрема:

бензовози

транспортування техніки залізницею

склади з боєприпасами

радіолокаційні станції

позиції артилерії

польові аеродроми для гвинтокрилів

розташування керівного складу ворожих військ

дислокацію або місця проживання окупантів із геопозицією.

У пресслужбі зауважили, якщо побачили щось зі списку — необхідно одразу надсилати в чатбот від Мінцифри.

Якщо нестабільний звʼязок та не завантажуються фото чи відео, необхідно надати детальний опис текстом.