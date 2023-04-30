Президент Чехії Петр Павел зазначив, що українським військам критично не вистачає боєприпасів, котрі б дали змогу швидше розпочати контрнаступ та повернути окуповані Росією території.

Про це інформує PAP.

Чехія спільно з союзниками шукатиме шляхи збільшення постачань боєприпасів для української армії. Павел заявив про це після завершення візиту в Україну.

Він наголосив, що критична нестача боєприпасів обмежує не лише обороноздатність України, а й можливість ведення ефективного контрнаступу.

Якщо Україна хоче відновити контроль над окупованою територією, яку Росія утримувала понад рік, іншого виходу, окрім контрнаступу, немає. Для ефективного виконання потрібні боєприпаси”, — пояснив чеський лідер.

28 квітня до Києва з робочим візитом прибули президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Президент Чехії провів в Україні два дні. Зауважимо, Павел перший іноземний лідер, який відвідав схід країни, де зустрівся з українськими військовими та місцевою владою. Він також підписав техніку для бійців, котрі прямували на фронту, висловивши підтримку Україні.

Znám ten pocit. Vaše jednotka míří na frontu, chcete jít s nimi, chcete jít příkladem. Jako velitel jsem svým vojákům vždy stál po boku. Dnes už to není moje role. Přijel jsem, abych jim dodal odvahu. Jsme s vámi. Pomstíte své padlé, získáte zpět svou svobodu. Russia, Go Home! pic.twitter.com/SOTur62YC5 — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 29, 2023

Перебуваючи в Україні Павел побажав президенту Зеленському та всім українцям,” щоб вони знову могли посміхатися”.