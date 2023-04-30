Про це інформує PAP.
Чехія спільно з союзниками шукатиме шляхи збільшення постачань боєприпасів для української армії. Павел заявив про це після завершення візиту в Україну.
Він наголосив, що критична нестача боєприпасів обмежує не лише обороноздатність України, а й можливість ведення ефективного контрнаступу.
Якщо Україна хоче відновити контроль над окупованою територією, яку Росія утримувала понад рік, іншого виходу, окрім контрнаступу, немає. Для ефективного виконання потрібні боєприпаси”, — пояснив чеський лідер.
28 квітня до Києва з робочим візитом прибули президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузана Чапутова.
Президент Чехії провів в Україні два дні. Зауважимо, Павел перший іноземний лідер, який відвідав схід країни, де зустрівся з українськими військовими та місцевою владою. Він також підписав техніку для бійців, котрі прямували на фронту, висловивши підтримку Україні.
Znám ten pocit. Vaše jednotka míří na frontu, chcete jít s nimi, chcete jít příkladem. Jako velitel jsem svým vojákům vždy stál po boku. Dnes už to není moje role. Přijel jsem, abych jim dodal odvahu.
Jsme s vámi. Pomstíte své padlé, získáte zpět svou svobodu. Russia, Go Home! pic.twitter.com/SOTur62YC5
— Petr Pavel (@prezidentpavel) April 29, 2023
Перебуваючи в Україні Павел побажав президенту Зеленському та всім українцям,” щоб вони знову могли посміхатися”.
Slovy literatury je prezident @ZelenskyyUa malý velký muž. Přesně věděl, kdy a jak svůj národ podpořit, i když to vypadalo ztraceně. Všiml jsem si, že se směje mnohem méně než dřív. Moc důvodů k úsměvu totiž nemá. Jemu i všem Ukrajincům bych nejvíc přál, aby se mohli zase usmívat pic.twitter.com/tVMVcGFYzo
— Petr Pavel (@prezidentpavel) April 30, 2023
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