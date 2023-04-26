Про це глава МЗС Чехії написав у Twitter.

Він додав, що Росія є державою-терористкою.

“Заяви клоуна Лаврова на адресу нашого президента Павела – смішні. Росія є терористичною державою, і її керівництву належить постати перед міжнародним трибуналом”, – написав міністр.

Найімовірніше, що Ян Ліпавський у такий спосіб прокоментував слова Лаврова щодо інтерв’ю президента Чехії Петра Павела виданню Politico. Чеський глава висловив думку, що не можна довіряти Китаю як посереднику в мирних переговорах між Україною та РФ, адже Пекіну вигідне затягування війни.

Лавров назвав ці висловлювання такими, які, мовляв, не мають нічого спільного з роботою нормального політичного діяча.