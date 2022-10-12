Уряд Чехії ухвалив рішення про посилення візових обмежень для громадян Росії, відтак з 25 жовтня Чехія закриває в'їзд для російських туристів.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Чехії.

За пропозицією міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, уряд затвердив заходи, які відповідають як на поточну ситуацію в Україні, так і на подальшу ескалацію з боку Росії. Мовиться не лише про посилення візових обмежень для громадян Росії, а й про підтримку навчання білоруських та українських студентів у чеських університетах та допомогу Україні у післявоєнній відбудові.

“Поки в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня в’їжджають до 200 громадян Російської Федерації. Саме тому ми домовилися, що буде відмовлено у в’їзді тим громадянам Росії, які приїжджають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони, тобто через наш міжнародний аеропорт – з метою туризму, спорту чи культури”, – зазначив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Також він додав, що це рішення набуде чинності з 25 жовтня і стосуватиметься російських туристів із чинною шенгенською візою, виданою будь-якою країною-членом ЄС. Відтак Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які закрили свої кордони для російських туристів тижнями раніше.

Крім того, Чехія дозволила українським студентам вступати до своїх університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, а білоруським студентам – дозволила в’їжджати на територію Чехії.

Варто зазначити, що 19 вересня, набула чинності заборона Польщі та країн Балтії на в’їзд російських громадян по шенгенських візах. За словами прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, заборона означає, що “російські туристи сюди більше не допускаються”.

“Зрозуміло, це викличе підвищення навантаження на владу Фінляндії. Ми хотіли б, щоб Фінляндія приєдналася до нас, але зараз цього не зроблено. Це рішення необхідно, щоб захистити громадський порядок”, – додала Каллас.

Заборона стосуватиметься росіян, які подорожують з туристичними візами. Обмеження не поширюється на осіб, які прибувають до ЄС з сімейних та гуманітарних причин. Обмеження не стосується власників посвідки на проживання, дипломатів та водіїв комерційного транспорту.