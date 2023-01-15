Про це повідомило “Укренерго”.

Енергетична інфраструктура відновлюється після дванадцятого ракетного удару РФ. Нині тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах.

“Вчора (14 січня, – ред.) ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей”, — сказано у повідомленні.

Обмеження електропостачання діють протягом всієї доби. У випадку перевищення лімітів і будуть застосовані аварійні відключення.

Також терміни відключень для споживачів можуть збільшитись.