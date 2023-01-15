Про це повідомило “Укренерго”.
Енергетична інфраструктура відновлюється після дванадцятого ракетного удару РФ. Нині тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах.
“Вчора (14 січня, – ред.) ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей”, — сказано у повідомленні.
Обмеження електропостачання діють протягом всієї доби. У випадку перевищення лімітів і будуть застосовані аварійні відключення.
Також терміни відключень для споживачів можуть збільшитись.
- У Харкові та області фахівці відновили електропостачання після російських обстрілів.
- 14 січня російські війська здійснили черговий масований обстріл по всій території України. Внаслідок чого окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово відключені від електроживлення.
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- За даними міської влади Кривого Рогу, над містом збили 4 ракети. Також 1 людина загинула, 1 — постраждала.
- Російські військові влучили у багатоповерховий будинок у Дніпрі під час масованої ракетної атаки. Станом на ранок 15 січня виявлено 18 загиблих, 73 постраждалих, також доля ще 40 людей залишається невідомою.