У тимчасово окупованому росіянами Херсоні ліки та медикаменти закінчаться вже через два тижні.

Про це повідомив мер міста Ігор Колихаєв в інтерв’ю “Суспільному”.

Він заявив, що у місті вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків для серцево-судинних захворювань, також є потреба у кисні, тому варто відкрити гуманітарний коридор до Кривого Рогу.

“Коли волонтери ще їздили до Миколаєва і привозили нам ліки, ми передавали їх в лікарні й за рецептами роздавали людям. Зараз медикаментів залишилось на два тижні. Вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків для серцево-судинних захворювань, також є потреба у кисні. Тому, якщо буде відкритий гумкоридор на Кривий Ріг, нам треба завезти сюди медикаменти”, — розповів Колихаєв.

Поки що він не прогнозує нестачі харчових продуктів, адже в області запрацювали фермерські господарства та маленькі магазини. Водночас місцевим мешканцям продовжують виплачувати заробітну плату та пенсії.

Проте у мешканців тяжкий психологічний стан. Вони знаходяться у стані очікування. В області не працюють “зелені” коридори, тому немає можливості виїхати на підконтрольну Україні території. Ті, хто намагаються покинути область самостійно, проводять кілька діб на блокпостах.

В Херсонській області залишається близько 500 тисяч осіб. Проте до початку війни в області було близько мільйона людей.