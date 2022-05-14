Про це повідомив мер міста Ігор Колихаєв в інтерв’ю “Суспільному”.
Він заявив, що у місті вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків для серцево-судинних захворювань, також є потреба у кисні, тому варто відкрити гуманітарний коридор до Кривого Рогу.
“Коли волонтери ще їздили до Миколаєва і привозили нам ліки, ми передавали їх в лікарні й за рецептами роздавали людям. Зараз медикаментів залишилось на два тижні. Вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків для серцево-судинних захворювань, також є потреба у кисні. Тому, якщо буде відкритий гумкоридор на Кривий Ріг, нам треба завезти сюди медикаменти”, — розповів Колихаєв.
Поки що він не прогнозує нестачі харчових продуктів, адже в області запрацювали фермерські господарства та маленькі магазини. Водночас місцевим мешканцям продовжують виплачувати заробітну плату та пенсії.
Проте у мешканців тяжкий психологічний стан. Вони знаходяться у стані очікування. В області не працюють “зелені” коридори, тому немає можливості виїхати на підконтрольну Україні території. Ті, хто намагаються покинути область самостійно, проводять кілька діб на блокпостах.
В Херсонській області залишається близько 500 тисяч осіб. Проте до початку війни в області було близько мільйона людей.
“Що стосується МНС Росії, то вони дійсно завозять гуманітарну допомогу, яку роздають солдати, не наші мешканці, у різних точках Херсона. Спочатку її брали здебільшого малозабезпечені, зараз черги ростуть, бо люди втратили роботу. Дехто бере й перепродає на базарі, таким чином виживає. Завозять продукти й з Криму, вони продаються в магазинах і на ринках. Тому проблем немає, є лише проблема з продуктами вітчизняного виробництва”, — констатував мер.
- Нагадаємо, що представники російської окупаційної влади планують провести “перепис населення” в Херсонській області у спосіб, як було здійснено в тимчасово окупованому Криму у 2014 році.
- Зокрема “керівництво” тимчасово окупованої Херсонщини готує звернення про приєднання до Росії.
- Раніше повідомлялося про ситуацію в окупованому Херсоні та Чорнобаївці.
- Також Денісова заявила, що російські загарбники забирають квартири у жителів Херсону.