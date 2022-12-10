В ніч на 10 грудня російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру в Одеській області, внаслідок чого в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК та речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

Сьогодні, в ніч на 10 грудня, відбулася чергова атака російських окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області, внаслідок чого зруйновано одразу кілька об’єктів.

У ДТЕК зазначили, що на місці вже працюють військові, рятувальники, аварійні бригади енергетиків. Відтак, відновлення зруйнованих об’єктів розпочнеться щойно на це буде дозвіл військових.

За словами Сергія Братчука, зараз ситуація з електропостачанням в області та місті Одеса складна. Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. По населених пунктах області також відбуваються екстрені відключення.

“Енергетики ДТЕК Одеські електромережі та НЕК “Укренерго” об’єднали зусилля та працюють разом 24/7, щоб якомога скоріше полагодити все зруйноване ворогом та стабілізувати ситуацію”, – наголосили в ДТЕК.

Зазначимо, що вночі 10 грудня російські окупанти знову атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. 10 із 15 ворожих БПЛА вдалося збити. Окупанти випустили на територію України БПЛА “Shahed-136/131” іранського виробництва. Загалом росіяни запустили 15 дронів, з яких 10 було знищено.

За даними Повітряних сил, 4 дрони було збито над Миколаївщиною, 4 над Херсонщиною та 2 над Одещиною. Водночас іранські БПЛА все ж уразили критичну інфраструктуру в Одеській області, залишивши без електроенергії тисячі мешканців області.