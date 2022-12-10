За добу російські загарбники обстріляли 8 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 11 житлових будинків.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники атакували міста Авдіївка, Бахмут, Гірник, Курахове, селище міського типу Велика Новосілка, села Бердичі, Кам’янка, Дружба.

Російські окупанти обстрілювали мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, мінометів та танків. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 11 житлових будинків і магазин.

Також зафіксовано авіаудар по селу Кам’янка. Інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила.

Найбільше ударів – одинадцять – витримала Авдіївка. Російські загарбники завдавали вогневих атак по місту з “Градів” та артилерії, влучили в багатоквартирний будинок, травмувалася людина. Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Бахмуті.

Натомість вдалося евакуювати ще 57 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 32 400 осіб, серед них 4867 – діти, 1942 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 251 особа, ще 2 715 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.