Про це повідомила НАЕК “Енергоатом“.
5 вересня внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Відтак було розвантажено та відключено від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС.
Російські війська активно обстрілюють територію навколо Запорізької АЕС останні три дні. До останнього інцидеенту було пошкоджено та відключено три інші лінії електропередачі, а саме:
- 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська;
- 330 кВ ЗаТЕС – Каховська;
- ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь.
Окупанти також пошкодили АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше.
Тому вже вдруге за останні два тижні станція повністю відключилась від енергосистеми України. Нагадаємо, 25 серпня на території Запорізької АЕС вперше відбулося знеструмлення, а всі енергоблоки було зупинено.
- На території Запорізької АЕС надалі перебувають російські військові. Вони розмістили вантажівки зі зброєю та боєприпасами в машинних залах 1-го та 2-го блоків.
- Запорізьку АЕС відключили від останньої основної лінії електропередач. Зараз електроенергія постачається резервною лінією. Зазначається, що енергоблок №5 відключили не тільки через недостатню пропускну спроможність, а також через безперервні російські обстріли.
- У серпні внаслідок обстрілу загинув працівник Запорізької АЕС Владислав Мітін.