Через обстріли на Запорізькій атомній електростанції сталася пожежа. Внаслідок загоряння відключився від мережі останній енергоблок.

Про це повідомила НАЕК “Енергоатом“.

5 вересня внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Відтак було розвантажено та відключено від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС.

Російські війська активно обстрілюють територію навколо Запорізької АЕС останні три дні. До останнього інцидеенту було пошкоджено та відключено три інші лінії електропередачі, а саме:

750 кВ ЗАЕС – Дніпровська;

330 кВ ЗаТЕС – Каховська;

ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь.

Окупанти також пошкодили АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше.

Тому вже вдруге за останні два тижні станція повністю відключилась від енергосистеми України. Нагадаємо, 25 серпня на території Запорізької АЕС вперше відбулося знеструмлення, а всі енергоблоки було зупинено.