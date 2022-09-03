Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
“Українська Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) в черговий раз втратила зв’язок з останньою магістральною зовнішньою лінією електропередачі, але об’єкт продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії”, — зазначили в МАГАТЕ.
В агенстві заявили, що український персонал сповістив експертів МАГАТЕ, що четверта 750-кіловольтна лінія електропередач вийшла з ладу. Водночас ще три були втрачені раніше під час військових дій. Електроенергія від станції постачається резервною лінією 330/750 кВ, яка з’єднує об’єкт із прилеглою тепловою електростанцією. Вона ж може забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби.
Крім того, керівництво станції поінформувало команду МАГАТЕ про те, що один із двох чинних блоків ЗАЕС у суботу в другій половині дня було відключено через обмеження мережі. Той самий блок №5 було відключено 1 вересня — у день прибуття генерального директора Гроссі на об’єкт — через внутрішній збій в електропостачанні, але наступного дня його знову під’єднано.
За даними “Енергоатому“, ввечері 3 вересня 2022 року після обстрілів російськими окупантами ліній зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою України та через недостатню для двох енергоблоків пропускну спроможність останньої, резервної, лінії о 19:35 енергоблок №5 ЗАЕС був відключений від енергомережі.
Наразі в роботі залишається 6-й енергоблок, який з обмеженою потужністю через резервну лінію подає електроенергію в енергосистему України, а також забезпечує власні потреби Запорізької АЕС.
- Російські окупанти вивезли свою військову техніку з території Запорізької атомної електростанції перед візитом експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
- Якщо на Запорізькій АЕС відбудеться аварія, то радіаційна хмара зачепить Україну та РФ. Вона накриє частину українського півдня та південно-західні регіони РФ.
- Кабінет міністрів розширив санкції проти “Росатома” та вніс до санкційного переліку понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із цією державною корпорацією РФ.
- Оцінивши ситуацію на Запорізькій АЕС, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) дійшла висновку, що найнебезпечніша ситуація спостерігається з фізичною цілісністю станції.