Запорізьку АЕС відключили від останньої основної лінії електропередач. Зараз електроенергія постачається по резервній лінії. Зазначається, що енергоблок №5 відключили не тільки через недостатню пропускну спроможність, а також через безперервні російські обстріли.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

“Українська Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) в черговий раз втратила зв’язок з останньою магістральною зовнішньою лінією електропередачі, але об’єкт продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії”, — зазначили в МАГАТЕ.

В агенстві заявили, що український персонал сповістив експертів МАГАТЕ, що четверта 750-кіловольтна лінія електропередач вийшла з ладу. Водночас ще три були втрачені раніше під час військових дій. Електроенергія від станції постачається резервною лінією 330/750 кВ, яка з’єднує об’єкт із прилеглою тепловою електростанцією. Вона ж може забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби.

Крім того, керівництво станції поінформувало команду МАГАТЕ про те, що один із двох чинних блоків ЗАЕС у суботу в другій половині дня було відключено через обмеження мережі. Той самий блок №5 було відключено 1 вересня — у день прибуття генерального директора Гроссі на об’єкт — через внутрішній збій в електропостачанні, але наступного дня його знову під’єднано.

За даними “Енергоатому“, ввечері 3 вересня 2022 року після обстрілів російськими окупантами ліній зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою України та через недостатню для двох енергоблоків пропускну спроможність останньої, резервної, лінії о 19:35 енергоблок №5 ЗАЕС був відключений від енергомережі.

Наразі в роботі залишається 6-й енергоблок, який з обмеженою потужністю через резервну лінію подає електроенергію в енергосистему України, а також забезпечує власні потреби Запорізької АЕС.