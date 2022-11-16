Червоний Хрест виділяє додаткові 100 мільйонів гривень для виплат грошової допомоги мешканцям звільненої від російських загарбників Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Товариство Червоного Хреста в Україні готове залучити додаткові 100 мільйонів гривень для виплат грошової допомоги мешканцям деокупованої Херсонщини”, – повідомили у відомстві.

А також зазначили, що надання кеш-підтримки реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції, ТЧХУ та “Укрпошти”. Відтак, 1200 гривень разової грошової допомоги отримають мешканці Херсону та інших щойно звільнених населених пунктів, які фактично там перебували на момент деокупації.

За даними Мінреінтеграції, проведення виплат “Укрпошта” розпочне вже з наступного місяця. Зокрема, в Херсоні вже функціонує два стаціонарних відділення Укрпошти, одне з них – центральне, що дозволить стабільно забезпечувати доставлення готівки по всій області.

Крім того, до звільненого від російських загарбників Херсона відправили ще 210 терміналів супутникового зв’язку Starlink. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, протягом двох тижнів у Херсонській області відкриють ще 60 публічних точок Wi-Fi.

“Відправляємо ще 210 Старлінків до Херсона. Завдяки першій партії терміналів від Мінцифри за добу запустили 5 публічних Wi-Fi точок”, – розповів Михайло Федоров.

А також зазначив, що ними вже скористались тисячі херсонців. Відтак люди виходять на зв‘язок з рідними, дізнаються про перемоги ЗСУ та заряджають смартфони від генераторів.

Нагадаємо, що 11 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста.