До звільненого від російських загарбників Херсона відправили ще 210 терміналів супутникового зв'язку Starlink.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, протягом двох тижнів в Херсонській області відкриють ще 60 публічних точок Wi-Fi.

“Відправляємо ще 210 Старлінків до Херсона. Завдяки першій партії терміналів від Мінцифри за добу запустили 5 публічних Wi-Fi точок”, – розповів Михайло Федоров.

А також зазначив, що ними вже скористались тисячі херсонців. Відтак люди виходять на зв‘язок з рідними, дізнаються про перемоги ЗСУ та заряджають смартфони від генераторів.

За словами міністра цифрової трансформації, за два тижні по всій області організують ще 60 Wi-Fi точок з інтернетом.

Крім того, частину терміналів передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам. Відтак зв’язок допоможе швидше відновити Херсонщину.

Зазначимо, що раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що мобільні термінали Starlink розгортають у місті Херсон, аби допомогти містянам відновити зв’язок. За його словами, мобільні оператори “Київстар” та Vodafone запустили у звільненому від росіян Херсоні перші базові станції. У місті поки що немає світла, тому станції працюють на генераторах та терміналах Starlink. Міністерство одразу ж передає термінали в деокуповані населені пункти.

Він наголосив, що Starlink допомагають підтримувати зв’язок, поки оператори відновлюють пошкоджений оптичний кабель.

Відступаючи, росіяни зруйнували частину інфраструктури, іншу — замінували. Працівники ДСНС знаходять розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв’язку. Це уповільнює процес відновлення зв’язку, але рятувальники та телеком-оператори працюють 24/7.