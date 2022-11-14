Про це повідомило Reuters.

11 листопада у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що до міста зайшли ЗСУ. З того дня місто повернулося під контроль України.

“Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни”, — сказав президент військовим.

Володимир Зеленський подякував НАТО та союзникам за підтримку у війні проти Росії.

Додамо, що Херсон був окупований росіянами з 2 березня 2022 року.

Раніше Зеленський заявляв, що Збройні сили України повернули контроль над 60 населеними пунктами Херсонської області протягом останніх днів.

12 листопада повідомлялося, що у місті не вистачає води, ліків та харчових продуктів. Херсон наближається до гуманітарної катастрофи.

У Херсонській ОВА на наступний день після деокупації підписали розпорядження про введення комендантської години з 17:00 до 8:00.