Про це повідомило Reuters.
11 листопада у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що до міста зайшли ЗСУ. З того дня місто повернулося під контроль України.
“Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни”, — сказав президент військовим.
Володимир Зеленський подякував НАТО та союзникам за підтримку у війні проти Росії.
Додамо, що Херсон був окупований росіянами з 2 березня 2022 року.
Раніше Зеленський заявляв, що Збройні сили України повернули контроль над 60 населеними пунктами Херсонської області протягом останніх днів.
12 листопада повідомлялося, що у місті не вистачає води, ліків та харчових продуктів. Херсон наближається до гуманітарної катастрофи.
У Херсонській ОВА на наступний день після деокупації підписали розпорядження про введення комендантської години з 17:00 до 8:00.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста. Попри те, що Херсон досі не зачищено від російських військових, місцеві вже прибирають ворожу символіку. Також зараз у місті перебувають українські спецпідрозділи.
- Російські окупанти вивезли з Херсона дуже цінні фонди обласної бібліотеки імені Гончара, які були видані за часів Херсонської губернії.