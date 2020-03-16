Станом на 2:30 понеділка за київським часом число інфікованих коронавірусом по всьому світу досягло 167 446 людей.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Станом на 16 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 6440 осіб. Загальна кількість інфікованих – 167 446 чоловік по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 76 тисячі осіб.

У Китаї зареєстровано 81 011 хворих (померли 3 085), Італії – 24 747 (1 809), Ірані – 13 938 (724), Південній Кореї – 8 162 (75), Іспанії – 7798 (289) – в країні введено повний карантин за прикладом Італії, вірусом заражена дружина прем’єра, Франції – 4 513 (91), Німеччині – 5795 (11), США – 3499 (58), на території Японії з урахуванням круїзного лайнера Diamond Princess – 1 535 (29), в Швейцарії – 2200 (14), Великобританії – 1 144 (21), Норвегії – 1221 (3) і т.д. Всього вірус зареєстровано в 145 країнах.

Раніше повідомлялося, що у Львові з понеділка, 16 березня, закривають всі торговельні заклади для запобігання поширенню коронавірусу на території міста. Буде закрито все, крім продуктових, аптек і заправок.