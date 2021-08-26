Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко розповів, що нападником на п'ятого президента Петра Порошенка є хлопець 1999 року народження із кримінального угруповання Брюса з міста Козелець у Чернігівській області.

Про це Віктор Кононенко повідомив в ефірі каналу “Прямий”.

За його словами, у п’ятого президента медики діагностували опік очей другого ступеню.

“Як це вплине на його зір, лікарі ще не знають, і це можна буде визначити тільки протягом якогось часу”, – сказав Кононенко.

На думку генерала СБУ, напад на Порошенка під час Маршу патріотів є частиною цілеспрямованої атаки влади проти опозиційного лідера. Кононенко називає такі дії політичним знищенням.

“Чому ми говоримо про знищення – тому що знищення – це не обов’язково одноразове убивство. Це – політичні переслідування. Це ті більше 100 кримінальних проваджень, відкритих проти Петра Порошенка. Це те незаконне стеження, яке ми виявили за ним минулого року. Це напади, які були на нього і які не розслідуються. А навпаки – всіляко замилюються”.

“Хто такий Пустовгар (нападник на Петра Порошенка, – ред.)? 1999 року народження, є рядовим членом кримінального угруповання Брюса з міста Козелець у Чернігівській області. Тобто це особа, яка залучається до найбрудніших заходів – і ще й наркозалежна. Тобто це людина, яка мислить двома критеріями – де заробити грошей і де взяти дозу. Тут пан Пустовгар самостійно приїздить під час святкування Дня Незалежності до Києва, серед сотень тисяч людей знаходить Петра Олексійовича і скоює на нього напад. Нонсенс!” – зазначив генерал СБУ.

Віктор Кононенко додав, що Пустовгар у 2018 році затримувався серед інших учасників рейдерського захоплення одного із сільгосппідприємств у Черкаській області.

“За нашою інформацією, саме там він був завербований правоохоронцями. Саме вони були безпосередніми організаторами злочину. Згідно запланованого нами вчора маршруту, ми повинні були рухатись вулицею Грушевського. Влада зробила все, щоб нас на Грушевського не допустити. Грушевського була заставлена важкою технікою, як колись заставлялась у часи Януковича в 13-му році. Нам лишили вузький коридор Інститутської. На вулиці Інститутській чомусь правоохоронці зняли наряд на мосту, звідки був перший напад, звідки кидали по Петру Олексійовичу. Хоча там наряд передбачався”, – сказав Кононенко.

Він також повідомив, що інформація про можливий напад була отримана моїми колегами зі Служби безпеки України ще напередодні і вранці 24 числа передана керівництву УДО. Керівництво УДО передало її до поліції.

Віктор Кононенко зазначив, що у Петра Порошенка з особистої охорони зняли трьох осіб.

“Дійсно, після затримання нами, а не поліцією, Пустовгара, ми передали його поліції, і він чомусь був відведений на Банкову. В Печерському райуправлінні поліції, куди я прибув і де писав заяву про скоєння злочину, його не було. Його привезли вже пізніше. Всі ці ознаки говорять про те, що єдиним замовником і єдиним вигодонабувачем є керівництво держави в особі президента України Володимира Зеленського”.

За словами Кононенка, наразі поліціянти намагаються замилити і цю справу. “Мене намагались схилити до того, щоб я написав про хуліганство. Хуліганства нема – є 346 стаття ККУ, яка називається “погроза або насильство стосовно державного діяча”. Цей злочин має більшу санкцію, передбачає тримання під вартою. І передбачає відповідне покарання, а не дрібне хуліганство, яке в нас передбачає звільнення від кримінального покарання”, – зазначив Кононенко.