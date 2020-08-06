Про це повідомляє посольство України в Чорногорії.
Тепер українські громадяни можуть потрапити в країну без обмежень.
“Дипломатична перемога. Чорногорія включила Україну до своєї “зеленої” зони і дозволила в’їзд українців без обмежень. Щиро дякуємо нашим чорногорським друзям та партнерам за довіру та співробітництво”, – ідеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Чорногорія включила Росію і Азербайджан в “зелений список” країн, громадяни яких можуть в’їжджати в країну без додаткових умов, введених через коронавірус. У посольстві України обурені таким рішенням.
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