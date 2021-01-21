20 січня Джо Байден прийняв присягу і став 46-м президентом США. Це змусило відчаятися багатьох прихильників теорії змови QAnon, які вірили в те, що Дональд Трамп готує масштабні арешти кліки демократів-сатаністів-педофілів.

Рейчал Грінспен в статті для Insider проаналізувала, як спільнота і її неформальні лідери відреагували на останні події.

В чатах прихильників QAnon після інавгурації президента США Джо Байдена панував пригнічений настрій. Багато хто відчував почуття безнадії.

“На що нам зараз чекати?”, “Чи тримає хтось оборону все ще?”, “Отже, чи був Q всього лише однією великою брехнею і психозом, яким я по дурості слідував і вірив понад 3 роки?”, — писали вони в чатах в Telegram.

На іміджбордах в обговореннях QAnon настрій був таким самим похмурим.

“Хлопці і дівчата, я божеволію прямо зараз. Це дійсно відбувається? Чи було це частиною плану?”, — написав один з користувачів.

Багато прихильників теорії покладали великі надії на день середи. Вони вірили, що хоч що-небудь, та відбудеться. Що Трамп заарештує Байдена або що інавгурація не відбудеться. Проте врешті-решт Трамп попрощався і полетів до Флориди, а Байден став президентом.

Тепер, схоже, прихильники теорії масово усвідомлюють, що правлінню Трампа і їхнім фантазіям про його масштабну боротьбу з “глибинною державою” (сатаністами-педофілами у вищих ешелонах влади США і голлівудській еліті) прийшов кінець.

З цим, мабуть, погодився і Рон Воткінс — активний розповсюджувач QAnon, син Джима Воткінса, власника сайту 8chan, де публікувався інформатор Q, чиї дописи лягли в основу теорії змови.

Обох Воткінсів, до слова, підозрюють в тому, що якщо самі вони не є авторами повідомлень Q, то щонайменше пов’язані з творцями теорії.

Останні пару місяців Воткінс-молодший провів в активній боротьбі проти нібито шахрайства на виборах і за скасування перемоги Байдена, виступав на американському телебаченні (зокрема, на каналі One America News Network). Тепер же він закликає свою 120-тисячну аудиторію в мережі повернутися до звичайного життя.

“Ми виклалися на всі сто. Тепер нам потрібно підняти голову і повернутися до свого життя найкращим чином. У нас новий президент склав присягу, і ми, як громадяни, несемо відповідальність за дотримання Конституції, незалежно від того, чи згодні ми з конкретними деталями , що стосуються наведених до присяги посадових осіб”, — написав Уоткінс в Telegram.

Питання про те, чи змінять прихильники QAnon свою позицію після того, як відбудеться інавгурація Байдена, протягом останніх місяців було в центрі уваги дослідників.

Ця теорія, що сформувалася спочатку з ідей про переобрання Трампа і його боротьбу з клікою, в процесі свого розвитку почала включати безліч різношерстих елементом, зокрема, дезінформацію і конспірологічні теорії про коронавірус.

Через те, що Трамп був в центрі теорії, але вона не вичерпувалася їм одним, фахівці припускають, що вона продовжить жити і після завершення його каденції.

“QAnon може включати останні новини в свою власну сюжетну лінію, тому незалежно від того, що відбувається з Трампом, теорія буде адаптуватися”, — говорила в листопаді Джоан Донован, директор з досліджень Центру Шоренштейна по ЗМІ, політиці і державній політиці Гарвардського університету.

Вже сьогодні деякі впливові фігури в середовищі QAnon, як Praying Medic, закликали своїх підписників зосередитися і не втрачати віри. Користувач вказав своїм 89 тисячам підписників в соцмережі Gab, що надія на Трампа все ще є. Зокрема, була згадана теорія про те, що в останньому зверненні Трампа до нації на тлі було 17 прапорів США, а 17-а літера алфавіту — Q, отже, він міг передати приховане послання прихильникам теорії.