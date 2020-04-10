Що таке “громадське місце”, і де українці можуть зняти маски, не ризикуючи при цьому отримати штраф, розбиралися #Букви.

З 6 квітня Кабмін своєю постановою №255 посилив умови карантину. Штраф за їх порушення – 17-34 тисяч гривень для фізичних осіб та до 170 000 гривень – для посадових осіб, як це передбачає стаття 44-3 Кодексу про адміністративні порушення (КУпАП).

Громадян зобов’язали носити маски в громадських місцях, до яких віднесли і прибудинкові території. У таких місцях можна бути не більше ніж по двоє, і тільки для супроводу дітей. У лісопаркових зонах можна ходити по одному, і тільки для вигулу домашніх тварин. При “службовій необхідності” пересування не обмежують, але засоби захисту все одно потрібно носити.

Що таке громадське місце

Визначення даного терміну, зокрема, міститься в законі, що забороняє паління в громадських місцях (“Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”), а також в наказі Міністерства оборони України “Про затвердження Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України”. В обох випадках визначення аналогічне.

Громадське місце – це будівля (споруда) або будь-яка її частина з вільним доступом до неї населення, або за запрошенням, або за плату, або постійно, або періодично, зокрема під’їзди, підземні переходи, стадіони тощо.

У статті 13 закону про заборону куріння йдеться про такі місця:

ліфти і таксофони;

приміщення і територія установ охорони здоров’я;

приміщення і територія навчальних закладів;

дитячі майданчики;

приміщення і території спортивних споруд та закладів (стадіони, спортивні майданчики і т.д.);

під’їзди житлових будинків;

підземні переходи;

громадський транспорт;

зупинки громадського транспорту;

приміщення закладів ресторанного господарства (ресторани, кафе і т.п.);

приміщення закладів культури;

аеропорти і вокзали;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

приміщення підприємств, установ і організацій всіх форм власності;

приміщення готелів (та аналогічних закладів розміщення), а також гуртожитків.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, чому відвідувати громадські місця обов’язково потрібно в медичних масках.

“Для східних країн носіння масок – це давно буденність, яка не потребує додаткових постанов. Тоді як Захід тільки починає усвідомлювати важливість цього атрибута під час пандемії “, – заявив прем’єр.

Чи можна ходити без маски по тротуару

Андрій Шульгін, юрист корпоративного права адвокатського об’єднання KachuraLawyers пояснив, що, перебуваючи на тротуарі, який не підпадає під поняття “громадське місце”, громадянин України формально не зобов’язаний дотримуватися карантинних приписів щодо захисної маски.

Він пояснив, що законодавець хоча і встановив поняття “громадського місця”, але не пояснив при цьому поняття “проїжджа частина” і “тротуар”. Таким чином, за словами юриста, “перебуваючи на тротуарі, громадянин формально не зобов’язані дотримуватися карантинних приписів”.

Формально, по вулиці навіть можна бігати без маски. Але при цьому слід обходити зупинки транспорту як “громадські місця”, щоб уникнути штрафів.

Чи можна гуляти без маски в лісі або парку

Кабмін заборонив відвідувати лісопаркові зони і стадіони, а також перебувати в громадських місцях без маски. Але при цьому, як стверджує адвокат Тетяна Бережна, громадяни і далі мають право гуляти в лісі, завдяки плутанині в термінах.

Ліс – це “тип природних комплексів (екосистема), у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав’яною рослинністю” тощо. А уряд заборонив гуляти у “лісових ділянках з естетично цінними ландшафтами, призначених для масового відпочинку населення”. Відповідно, саме в лісі громадяни й далі мають право гуляти та займатися спортом.

Де потрібно носити маски в Києві

Влада Києва зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.

При цьому влада Києва конкретизує, що в столиці буде вважатися “громадським місцем”. Це:

території загального користування (парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; площі, бульвари, проспекти; вулиці, провулки, проїзди, узвози, пішохідні та велосипедні доріжки ; підземні переходи; пляжі; кладовища, інші території загального користування);

; підземні переходи; пляжі; кладовища, інші території загального користування); приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, підприємств, установ і організацій (зокрема, але не виключно: заклади торгівлі, надання послуг і т.д.) всіх форм власності, готелів та аналогічних місць розміщення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів;

транспорт (у тому числі який працює в режимі регулярних спеціальних перевезень), зупинки громадського транспорту;

прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

За порушення передбачено покарання: зокрема, штраф у розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 – 34 тис. гривень), а для посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 – 170 тисяч гривень).