Про це йдеться в статті професора Національного університету Сінгапуру, інфекціоніста Дейла Фішера, опублікованій порталом The Conversations.

Станом на вечір 19 березня в Сінгапурі зафіксовано 345 випадків COVID-19. 114 пацієнтів уже одужали, летальних випадків немає. Як зазначив доктор Фішер, таких успіхів в боротьбі із захворюванням Сінгапуру вдалося домогтися завдяки тому, що країна була підготовлена ​​до спалаху COVID-19 ще до його початку.

“Відповідь Сінгапуру на коронавірус була підтримана багатьма в усьому світі як зразок. Перше, що допомогло з його відповіддю, було те, що він був готовий ще до того, як спалах стався — через спалах SARS 2002-03. Тоді Сінгапур знав, що його інфраструктура не готова до такого спалаху. Таким чином, в наступні роки були побудовані ізоляційні лікарні, було створено більше кімнат негативного тиску та було прийнято законодавство”, — підкреслив професор.

За словами Фішера, країна почала готуватися до боротьби з COVID-19 в кінці грудня, коли в світі стало відомо про спалах нового захворювання. До моменту, коли в кінці січня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров’я, країна вже була готова.

Одним з важливих кроком влади Сінгапуру для боротьби із захворюванням було прийняття рішення в обов’язковому порядку ізолювати всіх без винятку пацієнтів в підтвердженим діагнозом до моменту їх одужання.

“Ухань створив 50 тисяч лікарняних ліжок в двох великих тимчасових лікарнях. Це були не лікарні для важкохворих людей, це були легкі випадки, які в Австралії, Європі та США відправляють додому. Домашній карантин це непросто. Ви не повинні спілкуватися з сім’єю, у вас повинен бути свій туалет, у вас не має бути відвідувачів. Якщо ви збираєтеся тримати людей вдома, ви маєте бути впевнені, що вони не передають це. У Сінгапурі ми думаємо, що краще віддавати цих людей та доглядати за ними в іншому місці, поки не вилікуються. Люди з легкими випадками будуть в лікарнях — у нас достатньо місця, щоб зібрати всіх позитивних пацієнтів разом”, — зазначив він.

Медик різко засудив рішення дозволяти пацієнтам лікуватися вдома, адже в такому випадку не можна бути впевненим у тому, що самоізоляція дотримується. До того ж має існувати механізм покарань, який буде сприяти тому, щоб хворі залишалися вдома. А це вкрай непросто.

Фішер повідомив, що самоізоляція в Сінгапурі допустима тільки для осіб, які контактували з хворими. За людьми на самоізоляції стежать спеціальні команди: вони відбирають контактних осіб, а також регулярно зв’язуються з ним по телефону, щоб упевнитися, що вони не виходять з дому.

“У Сінгапурі є команди відстеження контактів, які виявляють все контакти зараженої людини та дзвонять ім. Часто у цих людей з’являються ранні симптоми, і ми організуємо, щоб вони були відібрані і перевірені. Якщо у людей немає симптомів, їх поміщають в домашній карантин. І домашній карантин дуже суворий. Пару раз в день ви будете отримувати смс і вам потрібно буде натиснути на посилання, яка покаже, де знаходиться ваш телефон. Якщо ви обманюєте і залишаєте свій телефон вдома з кимось ще, уряд час від часу стукає в двері людей. Покарання досить суворі”, — зазначив професор.

Також в Сінгапурі, як і в багатьох інших країнах, включаючи Україну, влада робить розсилку повідомлень з рекомендаціями для населення, дотримання які зменшує шанси заразитися.

“Ми були дуже сильні в залученні спільноти. Ми відправляємо наступні повідомлення: якщо ви захворіли, залишайтеся вдома. Якщо ви хворі та мали контакт з пацієнтом з COVID-19, приходьте на обстеження. Якщо ви не можете залишатися вдома і вам потрібно вийти, надіньте маску. Якщо ви кашляєте, кашляйте в лікті. Уникайте натовпу, особливо в приміщенні. Всім іншим ми говоримо про соціальне дистанціювання. Для власників ресторанів і барів, постарайтеся скоротити кількість людей у ​​вашому бізнесі. Люди знають, що робити, і вони знають, якщо є блокування, вони будуть закриті. Там багато бізнесу і доходів, які будуть втрачені. Всі розуміють і адаптуються”, — розповіді Фішер.

Місцева влада також стежать за тим, щоб громадяни отримували інформацію про захворювання з перевірених джерел. Прем’єр-міністр звертається до громадян з питань телебачення кожні два тижні, регулярно рапортують відповідальні за боротьбу з COVID-19 чиновники. Інформація від уряду при цьому представлена ​​в легкотравній формі — у вигляді коміксів і мультиків.

“Повідомлення від уряду також послідовні — вони надають останні цифри та повідомляють, що відбувається в інших країнах і що, можливо, необхідно зробити в Сінгапурі. Ми також створили кампанію з інформування громадськості з мультфільмами. Це альтернативне середовище, з яким люди можуть зв’язатися. Вони дуже популярні, більш 1 мільйона переглядів онлайн. Всесвітня організація охорони здоров’я зараз переводить їх на інші мови”, — додав медик.

При цьому школи в Сінгапурі (на відміну від багатьох інших країн) закривати не стали, як і інші місця масового скупчення людей. Це, на думку Фішера, зважене і мудре рішення.

“Добре відомо, що діти не мають симптомів або мають тільки легкі захворювання, тому не було реальної причини закривати школи. Якщо ви закриваєте школи, що є причиною їх відкриття? У Сінгапурі ми хочемо, щоб життя тривало як зазвичай. Ми хочемо, щоб підприємства , церкви, ресторани і школи залишалися відкритими. Ось як виглядає успіх. Все йде вперед зі змінами в міру необхідності, і ви продовжуєте робити це, поки не буде вакцина або лікування”, — додав він.

Тестування на коронавірус в країні є вкрай доступним. Вже сьогодні було проведено понад 3 тисячі тестів на коронавірус COVID-19. До кінця січня Сігапур почав проводити тестування в кожній лікарні. Був введений посилений скринінг – на коронавірус перевіряли лютого людини з симптомами ГРВІ та всіх контрактних осіб. Менше 1% тестів виявилися позитивними.

Тестують не всіх бажаючих, але всі бажаючі можуть отримати довідку, яка дозволить самоізолюватись на 5 днів, якщо відчувають легкі симптоми захворювання.

“Тепер це навіть стало більш ліберальним. Якщо ви є співробітником лікарні з легкою застудою, ми дамо вам тест. Але якщо ви нормальна людина, у якого відсутні контакти ні з ким і у вас слабкі симптоми, ми просто відправимо їх додому. Ви можете отримати медичну довідку, яка дозволить вам залишатися вдома з роботи протягом п’яти днів. Якщо ви випадковий працівник, з цим теж є фінансова допомога”, — пояснив професор.