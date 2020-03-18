Кількість хворих на коронавірус перевищила 200 тисяч

Про це повідомляється в центрі Джона Хопкінса.

Уточнюється, що на цю мить у світі зафіксовано 203 529 осіб, що заразилися новим атиповим коронавірусом COVID-19.

Водночас повідомляється, що 8 205 людей вже померли від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Своєю чергою одужали від коронавірусу 82 107 людей.

Отже, на сьогодні хворіють 113 217 осіб.

Нагадаємо, з 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.

Крім того, 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.