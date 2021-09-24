Про це повідомили на сторінці “Дії” в Facebook.
Як сповіщалося, з 1 липня в Україні стартував бета-тест міжнародних COVID-сертифікатів. Документ може отримати той, хто отримав обидві дози дводозної вакцини проти коронавірусу. У серпні Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.
Тепер цей документ можна роздрукувати. Крім цього, відтепер для його отримання не треба використовувати цифровий “Дія.Підпис”.
Для отримання міжнародного сертифіката слід:
- Авторизуватися на порталі Дія за допомогою електронного підпису, який можна отримати через банк (інструкція).
- Натиснути “Отримати СOVID-сертифікат” на головній сторінці або в розділі ”Послуги”.
- Підписати згоду про обробку персональних даних КЕП.
- “Дія” шукатиме дані про щеплення користувача в реєстрах, а за підсумками — сформує відповідний сертифікат. Про те, що сертифікат сформований, повідомлять електронною поштою.
Задля того, щоб роздрукувати сертифікат, слід завантажити документ в розділі “Замовлені документи” і блоці “Послуги”.
Нагадаємо, також з середині вересня було запроваджено внутрішні COVID-сертифікати, що містять інформацію про вакцинацію проти коронавірусу.
“Жовтий сертифікат” внутрішній COVID-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення дводозною вакциною проти COVID-19. Він допоможе уникнути карантинних обмежень “жовтого” рівня. Термін дії — 120 днів.
“Зелений сертифікат” можна отримати після повної імунізації дводозною вакциною або за 14 днів після щеплення однодозною. З його допомогою можна уникнути деяких обмежень “червоного” рівня. Заявлений термін дії — 365 днів.
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- У середу, 22 вересня, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив про запровадження обов’язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників галузі освіти та чиновників.