Джерело: Міністерство оборони Данії
“Абсолютно важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Це велика і важлива пожертва, яку ми, серед іншого, сформували на основі побажань і потреб України, і яка повинні підтримувати поточну оборонну боротьбу України проти російського військового вторгнення”, – заявив виконуючий обов’язки міністра оборони Трольс Лунд Пульсен.
Він також додав, що такий крок “надсилає важливий сигнал про те, що Данія стоїть на боці України стільки, скільки це необхідно”.
Міністр оборони пояснив, що пакет допомоги сформували на основі потреб і запитів України, в процесі діалогу з міжнародними партнерами.
“Міжнародна співпраця вкрай необхідна для постійної підтримки боротьби українців за свободу. На жаль, здається, що війна затягується, і завдяки численним пожертвам ми та наші союзники посилаємо потужний сигнал про те, що ми підтримуємо українців у довгостроковій перспективі”, – додав Трольс Лунд Пульсен.
- 29 червня Німеччина оновили список військової допомоги Україні, серед якого зокрема вантажівки Zetros та радар TRML-4D.
- 27 червня Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів доларів для задоволення критичних потреб у сфері безпеки та оборони.
- Міноборони Литви оголосили про додаткову військову допомогу Україні — ще 10 бронетранспортерів M113 та боєприпаси.
- 26 червня в уряді Данії повідомили про початок тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Передбачається, що термін навчання триватиме шість-вісім місяців.