Уряд Данії виділяє новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 млрд данських крон (майже 175 млн євро). Пакет включає ракети протиповітряної оборони та кошти на придбання артилерійських боєприпасів.

Джерело: Міністерство оборони Данії

“Абсолютно важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Це велика і важлива пожертва, яку ми, серед іншого, сформували на основі побажань і потреб України, і яка повинні підтримувати поточну оборонну боротьбу України проти російського військового вторгнення”, – заявив виконуючий обов’язки міністра оборони Трольс Лунд Пульсен.

Він також додав, що такий крок “надсилає важливий сигнал про те, що Данія стоїть на боці України стільки, скільки це необхідно”.

Міністр оборони пояснив, що пакет допомоги сформували на основі потреб і запитів України, в процесі діалогу з міжнародними партнерами.

“Міжнародна співпраця вкрай необхідна для постійної підтримки боротьби українців за свободу. На жаль, здається, що війна затягується, і завдяки численним пожертвам ми та наші союзники посилаємо потужний сигнал про те, що ми підтримуємо українців у довгостроковій перспективі”, – додав Трольс Лунд Пульсен.