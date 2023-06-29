Джерело: список військової підтримки України на сайті уряду ФРН.
У пресслужбі зауважили, що Німеччина підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.
Нині пакет додаткової допомоги містить:
- 1 РЛС середнього радіуса дії TRML-4D
- 3 мости для мостоукладальної бронетехніки BEAVER
- 16 Zetros
- система для розмінування
- вантажівки та прикордонні патрульні машини
Список містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України Німеччиною. Він включає постачання з Бундесверу, а також постачання з німецької промисловості, що фінансуються з фондів Федерального Уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.
Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік. Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України.
Зауважимо, Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит міністерства оборони Німеччини та міністерства внутрішніх справ про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.
Довідка. Радар TRML-4D здатний виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, особливо акцентуючи на малорозмірних, швидкохідних і низьколітаючих та маневрувальних крилатих ракетах та літаках, а також гелікоптерах, що зависли.
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