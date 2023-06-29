29 червня Німеччина оновили список військової допомоги Україні, серед якого зокрема вантажівки Zetros та радар TRML-4D.

Джерело: список військової підтримки України на сайті уряду ФРН.

У пресслужбі зауважили, що Німеччина підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.

Нині пакет додаткової допомоги містить:

1 РЛС середнього радіуса дії TRML-4D

3 мости для мостоукладальної бронетехніки BEAVER

16 Zetros

система для розмінування

вантажівки та прикордонні патрульні машини

Список містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України Німеччиною. Він включає постачання з Бундесверу, а також постачання з німецької промисловості, що фінансуються з фондів Федерального Уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.

Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік. Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України.

Зауважимо, Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит міністерства оборони Німеччини та міністерства внутрішніх справ про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

Довідка. Радар TRML-4D здатний виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, особливо акцентуючи на малорозмірних, швидкохідних і низьколітаючих та маневрувальних крилатих ракетах та літаках, а також гелікоптерах, що зависли.