Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter.

“Я розмовляв із Єппе Кофодом, який запевнив мене, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Вдячний Єппе за підтримку”, — зазначив Кулеба.

Голова українського МЗС сказав данському колезі, що таке рішення “надихає кожного українця, зокрема тих, хто зараз на передовій”.

Варто зазначити, що раніше Данія та Нідерланди виступили проти надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС. У Данії наголошували, що наразі Україна не відповідає критеріям стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини, захист меншин тощо.

I spoke with @JeppeKofod who assured me that Denmark supports granting Ukraine EU candidate status. Grateful to Jeppe for support. I told him that this decision inspires every Ukrainian, including those currently at the frontline.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 17, 2022