Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що голова МЗС Данії Єппе Кофод після телефонної розмови запевнив його у підтримці надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter.

“Я розмовляв із Єппе Кофодом, який запевнив мене, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Вдячний Єппе за підтримку”, — зазначив Кулеба.

Голова українського МЗС сказав данському колезі, що таке рішення “надихає кожного українця, зокрема тих, хто зараз на передовій”.

Варто зазначити, що раніше Данія та Нідерланди виступили проти надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС. У Данії наголошували, що наразі Україна не відповідає критеріям стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини, захист меншин тощо.