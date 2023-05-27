Данія створила спеціальний інвестиційний фонд для України на загальну суму 1 мільярд данських крон. Це становить приблизно 133 мільйони доларів.

Джерело: Міністерство економіки України.

Про запуск соціальної програми оголосили під час Українського інвестиційного форуму в Копенгагені.

“Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова — $212 млн”, — сказала міністерка економіки Юлія Свириденко.

У межах форуму оголосили про затвердження фінансування для двох пілотних проєктів у сфері сільського господарства та агроперероблювання. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону — Нібулон, якому дадуть кредит на 25 млн євро, та Агрофьюжн — 15 млн євро.

Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у данських експортерів.

Данський фонд не лише надаватиме фінансові гарантії, але й безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окремий щабель фінансових інститутів, які відкрили свої програми для України. Крім того, уряд Данії планує суттєво збільшити ліміти і розширити програму фінансової допомоги для України.