Військова допомога Україні з боку Данії буде збільшена до 3,21 млрд доларів впродовж 2023-2028 років.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони Данії

“Я пишаюся тим, що Данія у майбутньому внесе вагомий вклад. Україна все ще дуже залежить від військової допомоги. Якщо держава прагне і у подальшому мати можливість захищатися від російської агресії та відновити контроль над втраченою територією у найближчі роки, ми маємо продовжувати надавати підтримку”, – заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Також він відзначив, що нові кошти у межах так званого “українського фонду” Данії розподілять по роках наступним чином: додаткові 7,5 млрд датських крон у 2023 році, 10,4 млрд – у 2024 році та по 1 млрд щороку з 2025 по 2028 роки.

Як пояснив Поульсен, ці кошти на підтримку значитимуться у звітах Данії як оборонні витрати перед НАТО. Зважаючи на це, країна вже виконала на 2023-2024 роки зобов’язання щодо виділення на безпеку 2% ВВП.

Відтак, нова військова підтримка Данії Україні передбачає прямі поставки озброєння, військової техніки, аварійного обладнання та навчання. Також витрати спрямовані на закупівлю й передачу обладнання та озброєння через датські та іноземні оборонні підприємства.

Варто нагадати, що уряд Данії готовий спорядити Україні винищувачі F-16, однак за умови дозволу від влади США, де виготовляють ці літаки.

Водночас 15 червня Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та Сполучених Штатів оголосили про спільне постачання високопріоритетних засобів протиповітряної оборони Україні, задовольняючи найбільш нагальні потреби, оскільки Росія продовжує використовувати “нахабні ракетні та безпілотні напади на українські міста”.