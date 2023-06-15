Джерело: пресслужба Міноборони Великої Британії
Згідно із заявою, ініціатива міститиме сотні ракет ППО малої та середньої дальності та пов’язаних з ними систем.
Постачання обладнання вже почалося і “має бути завершено протягом кількох тижнів”, додали у заяви.
Про додаткову допомогу оголосили перед зустріччю Контактної групи з оборони України в Брюсселі, Бельгія, яку очолює США.
Раніше глава Міністерства оборони Олексій Резніков повідомив, що 15 червня під час засідання очільників оборонних відомств держав-союзниць України у форматі “Рамштайн” сторони обговорять деталі “літакової коаліції”.
Нагадаємо, 13 червня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів, який міститиме боєприпаси для систем протиповітряної оборони, амуніцію та транспортні засоби.
22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.
- 5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Україні.
- Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які постачають їх Україні, що знаменує повернення балканського союзника РФ на Захід.
- Грег Гейс, виконавчий директор компанії Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, повідомив про нарощення обсягів виробництва.
- 13 червня уряд Великої Британії оголосив про новий пакет озброєння для протиповітряної оборони України. Мовиться про радари, зенітні гармати та значну кількість боєприпасів.