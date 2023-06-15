15 червня Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та Сполучених Штатів оголосили про спільне постачання високопріоритетних засобів протиповітряної оборони Україні, задовольняючи найбільш нагальні потреби, оскільки Росія продовжує використовувати "нахабні ракетні та безпілотні напади на українські міста".

Джерело: пресслужба Міноборони Великої Британії

Згідно із заявою, ініціатива міститиме сотні ракет ППО малої та середньої дальності та пов’язаних з ними систем.

Постачання обладнання вже почалося і “має бути завершено протягом кількох тижнів”, додали у заяви.

Про додаткову допомогу оголосили перед зустріччю Контактної групи з оборони України в Брюсселі, Бельгія, яку очолює США.

Раніше глава Міністерства оборони Олексій Резніков повідомив, що 15 червня під час засідання очільників оборонних відомств держав-союзниць України у форматі “Рамштайн” сторони обговорять деталі “літакової коаліції”.

Нагадаємо, 13 червня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів, який міститиме боєприпаси для систем протиповітряної оборони, амуніцію та транспортні засоби.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.