Колишній міністр фінансів і Секретар РНБО України Олександр Данилюк, якого не допустили до відбору на посаду глави Бюро економічної безпеки через відсутність нострифікованого диплома, оскаржує конкурс через суд.

Про це йдеться в заяві юридичної компанії Miller в Facebook.

Данилюк через суд вимагає зупинити конкурс на посаду Директора Бюро економічної безпеки України “через порушення процедур”. З відповідною заявою про забезпечення позову юристи звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Серед вимог позивача — визнати протиправними дії Комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Бюро економічної безпеки України.

“Мають бути заборонені подальші етапи конкурсу на заміщення посади директора Бюро економічної безпеки України. Протягом двох днів (відлік починається сьогодні), суд зобов’язаний винести відповідну ухвалу”, – йдеться в заяві юристів.

Відзначається, що суттю порушення з боку конкурсної комісії, головою якої є радник голови Офісу президента України Тимофій Милованов, є той факт, що комісія не допустила до конкурсу Олександра Данилюка, аргументувавши це відсутністю підтвердженої наявності у претендента спеціальної освіти.

Юристи відзначають, що в переліку документів, які має подати кандидат, такої вимоги немає. Як ідеться в заяві юридичної фірми, вимога про наявність спеціальної освіти є лише стосовно особи, що вже призначається на посаду директора Бюро, а не стосовно кандидата.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани.

Глава цієї комісії – Милованов. На брифінгу за підсумками засідання комісії Милованов ще раз прокоментував ситуацію з Данилюком.

“Я особисто дружу з Олександром Данилюком і вважаю його своїм ментором і наставником. Він мене вчив, як працює політика. Така прикра, я б сказав, технічна помилка, але, на жаль, комісія проголосувала за те, що треба виконувати закон”, – сказав Милованов.

31 липня Данилюк та радник голови Офісу президента Тимофій Милованов влаштували бійку на вечірці з нагоди дня народження першого.

Нагадаємо, що на посаду очільника БЕБ претендувало понад 50 осіб, зокрема очільник Держфіскальної служби Вадим Мельник, президент Укргазбанку, член Ради Нацбанку та колишній “регіонал” Василь Горбаль, ексдепутат Микола Катеринчук.

Бюро економічної безпеки – єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Зазначається, що він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені задля створення не так силового, як аналітичного органу.

Повноваження Бюро економічної безпеки охоплюють:

– виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;

– оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;

– надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;

– забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

– збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;

– планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;

– виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

– складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.